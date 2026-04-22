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Dólar hoy en Colombia: sorpresiva caída en el cierre de este 22 de abril

El dólar en Colombia cerró este 22 de abril de 2026 en $3.568,98, con una leve caída frente a la TRM. Revise el comportamiento de la divisa y sus variaciones recientes.

Dólar hoy en Colombia: sorpresiva caída en el cierre de este 22 de abril
Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
03:27 p. m.
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El precio del dólar en Colombia cerró la jornada de este miércoles 22 de abril de 2026 con una leve caída, en medio de un mercado que se mantiene con movimientos moderados.

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La divisa estadounidense terminó sobre los $3.568,98, lo que representó una disminución de $7,07 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada en $3.576,05.

Durante el día, el comportamiento del dólar mostró variaciones controladas. Alcanzó un precio mínimo de $3.556,10 y un máximo de $3.590, en una jornada con buena dinámica: se realizaron 1.703 transacciones por un monto total de US$1.350 millones, reflejando un flujo activo en el mercado cambiario colombiano.

Precio del dólar hoy en Colombia: leve caída al cierre

Aunque el cierre fue a la baja, en términos generales la cotización del dólar presentó un ligero incremento frente al día anterior. Según los datos del mercado, la divisa subió 2,75 pesos, equivalente a un aumento del 0,08%.

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Este comportamiento evidencia la estabilidad reciente del dólar, con pequeñas variaciones que no marcan una tendencia fuerte en el corto plazo.

En comparación con la semana pasada, el dólar registró una disminución del 0,08% (2,77 pesos), manteniendo una tendencia lateral. Sin embargo, al observar periodos más amplios, la moneda muestra una caída más significativa.

Así se ha movido la TRM en el último año

Al comparar con el mismo día del mes anterior, el dólar se redujo un 3,48%, es decir, 128,82 pesos menos. Frente al inicio de 2026, la divisa acumula una caída del 4,82% (181,03 pesos), lo que indica una tendencia bajista en lo corrido del año.

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El dato más llamativo se da en la comparación anual: la TRM ha disminuido un 16,31%, equivalente a 696,78 pesos menos frente al mismo día de 2025. Este comportamiento refleja un peso colombiano más fortalecido en el último año, en medio de factores económicos tanto locales como internacionales que han influido en el mercado cambiario.

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