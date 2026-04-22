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Aumento del salario mínimo deja sin posibilidad de pensión a miles de adultos mayores en 2026

La eliminación del mecanismo de deslizamiento impide pensión de 15.000 colombianos.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
03:41 p. m.
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El aumento del salario mínimo en Colombia, que alcanzó el 23% para 2024, ha generado una consecuencia inesperada para aproximadamente 15.000 adultos mayores que esperaban pensionarse este año a través de los fondos privados de pensiones.

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Esto tiene que ver con un decreto del Ministerio de Trabajo que eliminó el mecanismo de deslizamiento, modificando sustancialmente las condiciones para acceder a la pensión mínima.

De acuerdo con el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, el problema radica en la eliminación del mecanismo de deslizamiento, un sistema que anteriormente compensaba la diferencia entre la inflación anual y el incremento del salario mínimo.

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¿Por qué miles de adultos mayores no podrán pensionarse en 2026?

En 2025, mientras la inflación se ubicó en 5,1%, el salario mínimo aumentó 23%, generando una brecha del 18%.

Ese mecanismo de deslizamiento es la diferencia entre esa inflación y el salario mínimo, es decir, entre ese 5% y ese 23%. La diferencia es del 18% y esa diferencia la asumía el Gobierno Nacional.

Con el decreto expedido por el Gobierno el año pasado, esa diferencia del 18% ya no es asumida por el Estado, sino que debe ser cubierta por los fondos acumulados de cada cotizante.

Esta modificación normativa impacta directamente a quienes están afiliados a fondos privados de pensiones y aspiran a pensionarse con un salario mínimo.

La situación es particularmente crítica para aquellos colombianos que ya cumplían los requisitos de edad y semanas cotizadas.

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¿Cuántos adultos mayores no se podrán pensionar?

"En la práctica, hoy en día hay cerca de 15.000 colombianos, 15.000 adultos mayores que estaban listos para pensionarse y que les va a tocar posponer esa decisión de pensión porque no les alcanza los recursos para poder hacerse esa pensión", precisó el presidente de Asofondos.

El impacto de esta medida se suma a las preocupaciones sobre el sistema pensional colombiano, en un momento donde el debate sobre la reforma pensional continúa siendo prioritario en la agenda nacional.

Los afectados, que habían planificado su retiro laboral para este año, ahora enfrentan la necesidad de continuar trabajando o de buscar alternativas para completar los recursos necesarios que les permitan acceder a su pensión.

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