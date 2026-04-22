El evento mundial researchED llega por primera vez a Colombia

Bogotá acogerá esta importante cumbre el 25 de abril de 2026, convirtiendo a Colombia en la segunda nación de Latinoamérica en reunir a expertos internacionales para transformar la enseñanza en las aulas utilizando la ciencia del aprendizaje.

¿Qué es researchED y por qué es vital para la educación en Colombia?

Bogotá se prepara para ser el epicentro de la educación en América Latina. El próximo 25 de abril de 2026, la capital del país acogerá por primera vez researchED, un prestigioso movimiento internacional nacido en el Reino Unido hace más de una década. Esta cumbre tiene un objetivo fundamental: conectar la rigurosa evidencia científica sobre cómo aprenden las personas con la práctica diaria de los maestros en las aulas.

Colombia hace historia al convertirse en el segundo país de la región, después de Chile, en recibir esta iniciativa global que ya ha transformado las dinámicas educativas en naciones como Australia, Estados Unidos y Canadá. En un panorama donde los docentes enfrentan el reto constante de mejorar los niveles académicos en entornos diversos, el acceso a metodologías respaldadas por la ciencia resulta indispensable para la evolución educativa del país.

Expertos internacionales en Bogotá: ¿Quiénes lideran la cumbre?

Para garantizar que el conocimiento transferido sea del más alto nivel, la edición colombiana contará con una nómina de invitados que han revolucionado la educación mundial. Entre las figuras más destacadas se encuentran:

Sir Nick Gibb: Exministro de Educación del Reino Unido (2010-2023). Es mundialmente reconocido por impulsar reformas curriculares y de formación docente que llevaron a Inglaterra al cuarto lugar global en lectura (pruebas PIRLS) y mejoraron drásticamente su desempeño en matemáticas en las pruebas PISA.

Exministro de Educación del Reino Unido (2010-2023). Es mundialmente reconocido por impulsar reformas curriculares y de formación docente que llevaron a Inglaterra al cuarto lugar global en lectura (pruebas PIRLS) y mejoraron drásticamente su desempeño en matemáticas en las pruebas PISA. Héctor Ruiz Martín: Director de la International Science Teaching Foundation y autor del aclamado libro "Los secretos de la memoria". Su enfoque se centra en investigar la psicología cognitiva para desarrollar recursos educativos cien por ciento basados en evidencia.

Director de la International Science Teaching Foundation y autor del aclamado libro "Los secretos de la memoria". Su enfoque se centra en investigar la psicología cognitiva para desarrollar recursos educativos cien por ciento basados en evidencia. Jaime Saavedra: Actual director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y exministro de Educación del Perú.

Ciencia del aprendizaje: de la investigación a los salones de clase

A través del estudio de la memoria, la atención y la motivación estudiantil, researchED busca evitar que la ciencia se quede estancada en los laboratorios académicos. La meta es trasladar esos hallazgos de forma práctica a los colegios colombianos sin imponer modelos pedagógicos rígidos.

Juan Pablo Aristizábal, director de la Fundación Aprender a Quererte, resalta la magnitud de este encuentro:

Es un evento sin precedentes en Colombia, pues por primera vez miles de maestros podrán acceder a hallazgos de la ciencia del aprendizaje adaptados a sus realidades.

Por su parte, Horacio Álvarez Marinelli, economista senior del Banco Mundial, subraya la aplicabilidad de estos conocimientos. Según Álvarez, el principal aporte de la cumbre es traducir descubrimientos complejos de la neurociencia en herramientas prácticas, permitiendo a los profesores tomar decisiones pedagógicas mucho más informadas.

El impacto transformador para los maestros colombianos

A diferencia de otros congresos tradicionales, researchED se distingue por su naturaleza genuina y colaborativa: es un espacio creado por docentes y para docentes. La iniciativa no busca deslegitimar la vasta experiencia que los profesores ya poseen en el aula, sino empoderarla y afinarla con evidencia comprobable.

Andrea Escobar Vila, directora de Empresarios por la Educación, reafirma esta visión al señalar que

Cerrar la brecha entre investigación y práctica es fundamental para mejorar los resultados de aprendizaje. Espacios como este permiten que los docentes accedan a conocimiento útil y accionable.

La llegada de esta cumbre a Bogotá representa una oportunidad inédita para el magisterio colombiano. Participar en debates de alto rigor académico y obtener estrategias de implementación inmediata permitirá a las instituciones educativas del país dar el salto de calidad que exige la enseñanza del futuro.