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Corte Constitucional ordena a la DIAN devolver dinero recaudado durante el marco de la Emergencia Económica

Además de anular la norma, ordenó a la DIAN devolver las sumas recaudadas bajo su aplicación.

Foto: Emisión Noticias RCN

Noticias RCN

abril 15 de 2026
11:02 a. m.
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La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequibles las medidas tributarias adoptadas entre el 30 de diciembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, en el marco de la Emergencia Económica decretada tras la caída de la ley de financiamiento.

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El alto tribunal concluyó que las disposiciones fiscales carecían de sustento legal y vulneraron principios constitucionales, por lo que ordenó al Gobierno Nacional y a entidades como la Dian devolver los recursos recaudados en ese periodo.

Medidas anuladas del Decreto 1474 de 2025

Entre las disposiciones que quedaron sin efecto figuran el aumento del IVA en licores, vinos, aperitivos y similares del 5% al 19%.

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Cabe precisar que los alivios tributarios otorgados por la Dian se mantienen vigentes y no fueron afectados por la decisión.

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