CANAL RCN
Economía

Reconocida aerolínea abrió nuevas rutas desde Bogotá: destinos y fechas

Con estas nuevas conexiones, la compañía proyecta movilizar más de 265.000 pasajeros anuales.

jetsmart viajara a cucuta y bucaramanga
Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
02:57 p. m.
La aerolínea JetSMART anunció la apertura de dos rutas directas desde Bogotá hacia Bucaramanga y Cúcuta. La decisión amplía su red doméstica a 21 trayectos y continúa su apoyo en las regiones estratégicas del oriente del país.

El anuncio se realizó en el marco de la Vitrina Turística de ANATO 2026, uno de los eventos más relevantes para la industria del turismo en Colombia.

Con estas nuevas conexiones, la compañía proyecta movilizar más de 265.000 pasajeros anuales, una cifra que refuerza su apuesta por fortalecer la conectividad regional.

La ruta entre Bogotá y Bucaramanga comenzará operaciones el 2 de junio con 14 frecuencias semanales y una oferta superior a 5.200 sillas cada semana.

Por su parte, la conexión Bogotá–Cúcuta iniciará el 4 de junio con 10 frecuencias semanales y 3.348 sillas disponibles. En ambos casos, la aerolínea anunció tarifas desde los 84.500 pesos colombianos, tasas e impuestos incluidos.

Mario García, country manager de la compañía en Colombia, explicó que la expansión responde a una demanda real en mercados con potencial de crecimiento.

Según indicó, la estrategia se centra en aumentar la eficiencia operativa para dinamizar la competencia y ampliar las opciones para los viajeros.

Nuevas rutas desde Bogotá impulsan la conectividad aérea regional

La apertura de estas rutas no solo amplía la oferta de vuelos desde la capital, sino que impacta directamente en la movilidad entre el centro del país y departamentos como Santander y Norte de Santander.

Bucaramanga y Cúcuta simbolizan nuestra apuesta por regiones con un potencial extraordinario que requieren una oferta aérea más eficiente. Llegar a Santander y robustecer nuestra operación en Norte de Santander es una señal clara de nuestra hoja de ruta en Colombia: expandirnos donde existe demanda real, demostrando que la eficiencia operativa es el mejor camino para dinamizar el mercado, señaló Mario García, Country Manager de JetSMART en Colombia.

La compañía opera en el país con una flota de 12 aeronaves Airbus A320neo, parte de un parque regional de 54 aviones y más de 80 rutas en Sudamérica. En total, el grupo ha movilizado 50 millones de pasajeros en la región.

JetSMART refuerza su operación en Bogotá con estándares internacionales

Más allá de la expansión comercial, la aerolínea destacó avances en su consolidación institucional. La empresa avanza en su integración a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en Colombia, luego de completar procesos similares en Chile, Argentina y Perú.

Asimismo, cuenta con la certificación IOSA, un estándar internacional que evalúa la seguridad operacional.

Víctor Mejía, Chief Commercial Officer de la compañía, señaló que estas certificaciones respaldan el cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad bajo parámetros globales.

En el ámbito local, la aerolínea indicó que trabaja en coordinación con la autoridad aeronáutica para la asignación de slots y la planificación operativa. Esta articulación busca garantizar estabilidad en la programación aérea y un crecimiento ordenado del sector.

 

