CANAL RCN
Economía

Colombia fortalece alianzas globales para integrar la energía nuclear en su estrategia de descarbonización

El Gobierno Nacional suscribió un Memorando de Entendimiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Noticias RCN

febrero 27 de 2026
01:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La firma del Memorando marca la apertura de un amplio programa de cooperación técnica que permitirá a Colombia consolidar capacidades científicas, regulatorias e institucionales en materia nuclear, en línea con las tendencias globales de transición energética y acción climática.

La energía nuclear es reconocida internacionalmente como una herramienta estratégica frente a la crisis ambiental, al contribuir de manera significativa a la reducción de emisiones de carbono y a la seguridad energética de las naciones.

Esta iniciativa facilitará la transferencia de conocimiento, el intercambio de buenas prácticas y la formación de talento humano especializado, así como el fortalecimiento del marco regulatorio nacional, aspectos fundamentales para la incorporación responsable y segura de tecnologías nucleares en el país. Para que se consolide el éxito de este acuerdo de cooperación es necesario que se avance en la modernización de los aspectos regulatorios en el sector nuclear.

Desde hace tres años se viene trabajando en la Ley Nuclear, actualmente en trámite en el Congreso de la República, cuyo objetivo es modernizar la institucionalidad del sector y actualizar el marco normativo conforme a estándares internacionales. La aprobación de esta ley permitirá a Colombia acceder a un mayor número de tecnologías nucleares no solo en el ámbito energético, sino también en sectores estratégicos como la medicina.

“Contar con una ley aprobada permitirá fortalecer la capacidad institucional del país y ampliar el acceso a tecnologías nucleares aplicadas a la generación de energía, a la salud, particularmente en la lucha contra el cáncer, así como en el desarrollo de herramientas que faciliten la adaptación al cambio climático”, señaló Camilo Prieto Valderrama, director de la Red Nuclear Colombiana.

Según el Director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi “Colombia está avanzando en la dirección correcta hacia una planeación integral de la implementación de la energía nuclear”.

La hoja de ruta que se debe trazar para la aplicación de este memorando necesita a corto plazo, la aprobación de la Ley Nuclear en el Congreso, permitiendo la modernización del marco regulatorio, el fortalecimiento de la autoridad competente y la alineación con estándares internacionales en seguridad y protección radiológica.

A mediano plazo la Consolidación del talento humano especializado mediante la creación y fortalecimiento de programas académicos nacionales en ciencias e ingenierías nucleares, así como la formación de profesionales en el exterior a través de alianzas estratégicas y cooperación internacional.

Y a largo plazo, la proyección hacia el año 2038 como horizonte para el posible ingreso de la energía nuclear a la matriz energética nacional, con una planeación integral que contemple la adecuación de infraestructura, la integración a las redes eléctricas, la evaluación técnica y ambiental rigurosa. Además, de la identificación de aliados estratégicos internacionales y empresas con experiencia comprobada en el sector.

Con esta firma, Colombia se alinea con la tendencia global de incorporar tecnologías limpias y seguras dentro de su estrategia de transición energética, fortaleciendo su resiliencia frente al cambio climático y avanzando hacia un modelo de desarrollo sostenible, competitivo y con mayor soberanía energética.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Subsidios

Colombianos tendrán nuevo operador de pagos para subsidios: así serán las transferencias

Pasaporte

Nuevo pasaporte en Colombia 2026: estas son las personas que lo podrán obtener gratuitamente

Desempleo

Desempleo en Colombia en enero de 2026 fue de 10,9%

Otras Noticias

Donald Trump

Donald Trump plantea una posibilidad de "toma amistosa de Cuba"

El mandatario estadounidense aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, está tratando el asunto "a muy alto nivel".

Bogotá

La nueva pista en el caso de frambuesas envenenadas que podría marcar el rumbo de la investigación

El foco de las pesquisas no solo está en Zulma Guzmán, sino también en su amiga Zenaida Vargas Pava.

Medellín

Nueva sede de YMCA en Medellín: impulso al liderazgo juvenil

América de Cali

América de Cali anunciaría delantero ex Atlético Nacional

EPS

¿Camino a estatizar la salud? Gobierno ordena volver pública la Nueva EPS y trasladar cerca de 6 millones de usuarios