CANAL RCN
Deportes

Figura del Junior fue sancionada antes de la final de vuelta vs. Atlético Nacional: ¿qué pasó?

La Dimayor ya aclaró si podrá o no jugar el partido definitivo del campeonato.

Foto: @juniorclubsa en Instagram.

Nicolás Forero

junio 05 de 2026
10:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior y Atlético Nacional se continúan preparando para la gran final del próximo lunes 8 de junio.

Los 'tiburones' tienen una ventaja de 3-0 y viajarán a Medellín con el objetivo de defenderla y levantar el título en condición de visitante.

Atlético Nacional devolverá el dinero a quienes no crean en la remontada ante Junior
RELACIONADO

Atlético Nacional devolverá el dinero a quienes no crean en la remontada ante Junior

Sin embargo, en Atlético Nacional han expresado que no bajarán los brazos y que confían en que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el equipo pueda remontar y celebrar una nueva estrella.

En medio de esa coyuntura, la Dimayor se pronunció el jueves 4 de junio y ratificó una sanción contra una figura de Junior. ¿Qué pasó? ¿Podrá jugar la final?

Mauro Silveira, arquero titular de Junior, fue sancionado

En el partido de ida, sobre el minuto 70, Mauro Silveira fue amonestado y acumuló su quinta tarjeta amarilla.

Tras esa situación, la Dimayor lo suspendió por una fecha, pero el guardameta 'charrúa' podrá cumplir su sanción en el inicio del próximo campeonato y disputar la final de vuelta.

"La sanción a cumplir es en el primer partido de la siguiente competencia, como indica el Artículo 58 del numeral 3 del CDU de la FCF", explicó la Dimayor en su resolución.

Atlético Nacional también fue multado antes de la final de vuelta vs. Junior: ¿por qué?

En la resolución 060 de 2026, la Dimayor también reveló que Atlético Nacional tendrá que pagar una multa debido a que cinco de sus jugadores fueron amonestados en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026 I.

Edwin Cardona reaccionó a la goleada de Junior en la final de ida
RELACIONADO

Edwin Cardona reaccionó a la goleada de Junior en la final de ida

La sanción económica es de un millón setecientos cincuenta mil novecientos cinco pesos (1.750.905) y deberá pagarse dentro de los 20 días siguientes a la notificación.

El próximo lunes 8 de junio, la final de vuelta del Fútbol Profesional Colombiano empezará a jugarse a las 5:00 de la tarde, en el máximo escenario deportivo de Medellín.

 

 

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¡Nuestra selección ya está en San Diego y fue recibida por decenas de hinchas!

Fútbol internacional

Murió reconocido exjugador de una de las selecciones más importantes: esto se confirmó

Selección Colombia Femenina

🔴Colombia vs. Uruguay, Liga de Naciones Femenina: hora y canal para ver EN VIVO

Otras Noticias

Artistas

Dolor en la música: murió una de las figuras más importantes y reconocidas del rock en español

El cantante estaba luchando contra una enfermedad neurodegenerativa desde 2016.

Finanzas personales

Mucho ojo con su prima de junio: en estos casos la retención en la fuente le quitará un porcentaje

Llega el pago de la prima de mitad de año en Colombia y miles de trabajadores ya hacen cuentas.

Accidente de tránsito

Conductor ebrio arrolló a un ciclista de 63 años en Pereira: prueba de alcoholemia confirmó grado tres

Artistas

Aida Victoria Merlano no se guardó nada y habló de la segunda vuelta presidencial: ¿reveló su voto?

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales