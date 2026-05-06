Figura del Junior fue sancionada antes de la final de vuelta vs. Atlético Nacional: ¿qué pasó?

Junior y Atlético Nacional se continúan preparando para la gran final del próximo lunes 8 de junio.

Los 'tiburones' tienen una ventaja de 3-0 y viajarán a Medellín con el objetivo de defenderla y levantar el título en condición de visitante.

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Sin embargo, en Atlético Nacional han expresado que no bajarán los brazos y que confían en que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, el equipo pueda remontar y celebrar una nueva estrella.

En medio de esa coyuntura, la Dimayor se pronunció el jueves 4 de junio y ratificó una sanción contra una figura de Junior. ¿Qué pasó? ¿Podrá jugar la final?

Mauro Silveira, arquero titular de Junior, fue sancionado

En el partido de ida, sobre el minuto 70, Mauro Silveira fue amonestado y acumuló su quinta tarjeta amarilla.

Tras esa situación, la Dimayor lo suspendió por una fecha, pero el guardameta 'charrúa' podrá cumplir su sanción en el inicio del próximo campeonato y disputar la final de vuelta.

"La sanción a cumplir es en el primer partido de la siguiente competencia, como indica el Artículo 58 del numeral 3 del CDU de la FCF", explicó la Dimayor en su resolución.

Atlético Nacional también fue multado antes de la final de vuelta vs. Junior: ¿por qué?

En la resolución 060 de 2026, la Dimayor también reveló que Atlético Nacional tendrá que pagar una multa debido a que cinco de sus jugadores fueron amonestados en el partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2026 I.

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La sanción económica es de un millón setecientos cincuenta mil novecientos cinco pesos (1.750.905) y deberá pagarse dentro de los 20 días siguientes a la notificación.

El próximo lunes 8 de junio, la final de vuelta del Fútbol Profesional Colombiano empezará a jugarse a las 5:00 de la tarde, en el máximo escenario deportivo de Medellín.