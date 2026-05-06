Ciudadanos tendrán semana cívica en esta zona del país: conozca la razón

El departamento de Córdoba ha dado inicio formal a la celebración más esperada del año en el Caribe colombiano: la Feria Nacional de la Ganadería 2026, en su edición número 64.

Desde el 5 hasta el 15 de junio, la ciudad de Montería se transforma en el epicentro técnico, cultural y económico de la región, congregando a productores, académicos, artistas y delegaciones nacionales en una festividad que rinde homenaje a las raíces rurales del territorio y proyecta su potencial al futuro.

El Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz es el escenario principal donde se congregan las muestras pecuarias más destacadas del país. La agenda de este año resalta por su alta rigurosidad técnica, incluyendo juzgamientos de las razas Gyr y Guzerá, competencias especiales de hembras F1 con certificado de cruce lechero, y el tradicional concurso lechero de Asocebú.

Asimismo, los pabellones acogen exhibiciones de búfalos, razas criollas promovidas por AGROSAVIA e incluso la imponente raza Wagyu. Este despliegue técnico reafirma a Córdoba como la indiscutible capital ganadera de Colombia.

No obstante, la feria de 2026 ha expandido sus fronteras más allá del sector agropecuario, apostando por un enfoque integral que involucra el deporte, la academia y la cultura popular. Entre las novedades de esta edición se encuentra la Media Maratón de Córdoba "La Ruta del Jaguar", un evento deportivo que busca promover los atractivos ecosistemas locales.

Ciudadanos tendrán semana cívica en esta zona del país

Con el firme propósito de garantizar que la ciudadanía participe activamente en estas festividades y de dinamizar la economía local, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, dio un paso histórico al firmar el Decreto 00138 del 1 de junio de 2026.

A través de este acto administrativo, la Gobernación de Córdoba decretó oficialmente días cívicos desde el martes 9 hasta el viernes 12 de junio, coincidiendo además con la conmemoración del septuagésimo cuarto (74°) aniversario de la fundación jurídica del departamento.

Esta medida suspenderá las actividades laborales y la atención al público en la administración central de la Gobernación durante los cuatro días señalados, configurando una "semana cívica" sin precedentes para el disfrute de las manifestaciones culturales y pecuarias.

Desde el Palacio de Naín, el mandatario departamental extendió una invitación formal al sector privado, a las alcaldías municipales y a otras entidades del sector público asentadas en el territorio para que se acojan voluntariamente a esta disposición.

De esta manera, se busca facilitar el flujo de familias hacia las paradas folclóricas, los foros económicos internacionales y las exposiciones comerciales, consolidando un ambiente de unidad regional bajo el lema de que esta es "la feria de todos".

Con el departamento invitado de este año, el Valle del Cauca, mostrando su vitrina comercial y el comercio local preparándose para una temporada récord, Córdoba se ratifica este junio como el epicentro cultural y productivo de toda Colombia.