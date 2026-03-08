Icetex lanzó un curso gratuito para que los jóvenes aprendan a invertir y eviten caer en estafas

Con el auge de las redes sociales y las constantes promesas de ganancias rápidas, cada vez más jóvenes se exponen a ofertas de inversión que terminan siendo fraudes o negocios de alto riesgo.

Ante este panorama, el ICETEX presentó un nuevo curso gratuito de educación financiera que busca brindar conocimientos prácticos para proteger el dinero y tomar decisiones económicas informadas.

La iniciativa estará disponible de manera virtual para que los participantes puedan realizarla desde cualquier lugar del país.

¿Qué aprenderán los participantes en el curso?

El programa fue diseñado para fortalecer las habilidades financieras de los jóvenes mediante contenidos prácticos y ejercicios interactivos basados en situaciones de la vida cotidiana.

Durante la formación, los participantes aprenderán a diferenciar entre ahorrar, invertir y especular; reconocer señales de alerta frente a posibles estafas; evaluar riesgos antes de realizar una inversión; entender conceptos como rentabilidad, liquidez y diversificación; y comparar diferentes alternativas financieras antes de tomar una decisión.

Además, el curso busca promover una visión de largo plazo sobre la importancia de la educación como una inversión que puede abrir mayores oportunidades personales y profesionales.

¿Quiénes pueden acceder al curso?

La formación está dirigida a los beneficiarios del Icetex y a los jóvenes interesados en fortalecer sus conocimientos sobre educación financiera.

Como parte de la estrategia, también se desarrollará una versión especial para los colaboradores de la entidad, quienes recibirán capacitación virtual en temas relacionados con finanzas básicas y crédito educativo.

Según el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, el objetivo es que los jóvenes cuenten con herramientas para proteger su patrimonio, identificar riesgos y evitar caer en fraudes que puedan afectar sus proyectos de vida.

¿Cómo inscribirse y cuándo inicia?

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 3 de agosto. El curso será completamente virtual, gratuito y asincrónico, lo que permitirá que cada persona avance a su propio ritmo y desde cualquier lugar del país.

Las personas interesadas deberán inscribirse aquí.