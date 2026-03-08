Supertransporte anuncia nuevo beneficio para conductores: así podrá reducir el pago de sus multas de tránsito

Los conductores que registren comparendos en Colombia contarán con un mecanismo renovado para acceder a los alivios económicos vigentes en el pago de multas de tránsito. A través de una nueva reglamentación dispuesta por la Superintendencia de Transporte, las autoridades han ajustado el proceso para garantizar que los ciudadanos infractores puedan aplicarse a los descuentos estipulados por la ley, de manera transparente, segura y eficiente.

La medida, formalizada mediante la Resolución 8863 expedida por la autoridad de transporte, establece que el acceso a las rebajas en el valor de las sanciones monetarias estará respaldado por la implementación del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV).

Esta plataforma de control tecnológico busca verificar de forma rigurosa que quienes asistan a las capacitaciones pedagógicas requeridas para la reducción de las sanciones sean, en efecto, las personas directamente sancionadas.

Así funcionará el nuevo control biométrico para los descuentos

De acuerdo con las directrices institucionales, para obtener la rebaja en las multas ya no bastará únicamente con la inscripción y asistencia convencional a los cursos para infractores en los Centros Integrales de Atención (CIA). Ahora, los conductores están obligados a certificar su presencia de manera presencial e individual a través de un sistema de verificación y autenticación biométrica conectado en tiempo real.

Este proceso tecnológico integra mecanismos como el cotejo de huellas dactilares y la validación de la identidad con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, datos que posteriormente se reportan y cruzan con el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El objetivo principal de la entidad reguladora es erradicar prácticas irregulares como la suplantación de identidad o la intermediación fraudulenta, situaciones que impedían el acceso transparente a los incentivos de ley para los usuarios con comparendos vigentes.

Pasos para acceder al beneficio en el pago de multas

Para acogerse al alivio económico en la liquidación de comparendos, los conductores deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos: