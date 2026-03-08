Así puede registrarse en GIF, la nueva plataforma de Prosperidad Social para cobrar subsidios

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) presentó GIF, una nueva herramienta digital enfocada en optimizar el proceso de entrega de subsidios y transferencias monetarias en Colombia. Este portal busca centralizar la información y facilitar que miles de hogares bancarizados y no bancarizados puedan consultar la disponibilidad de sus giros y gestionarlos sin complicaciones.

Si usted es beneficiario de programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor o Devolución del IVA, le explicamos detalladamente cómo registrarse en la plataforma GIF para estar al día con sus pagos.

GIF es el nuevo portal oficial habilitado por Prosperidad Social para simplificar el cobro y seguimiento de los subsidios del Gobierno Nacional. Su objetivo principal es reducir las filas en puntos físicos, evitar intermediarios e informar de manera transparente las fechas, enlaces de cobro y operadores de pago asignados a cada ciudadano.

Así puede registrarse en GIF, la nueva plataforma de Prosperidad Social

El proceso de inscripción es completamente gratuito y se realiza en línea desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Para comenzar, el ciudadano debe ingresar al portal web oficial habilitado por el Departamento para la Prosperidad Social, verificando siempre que el sitio termine en el dominio gubernamental .gov.co.

Una vez allí, se debe ubicar la sección de la plataforma GIF en el menú principal y seleccionar la opción “Registrarse” o “Ingresar”.

A continuación, el sistema solicitará seleccionar el tipo de documento de identidad —ya sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o Permiso por Protección Temporal (PPT)— y digitar el número correspondiente.

Luego, es necesario completar el formulario con un correo electrónico, un número de celular actualizado y crear una contraseña segura; en este paso, es clave mantener el teléfono a la mano, ya que llegará un código de verificación por mensaje de texto.

Finalmente, tras validar la cuenta ingresando el código recibido o haciendo clic en el enlace enviado al correo, el usuario podrá acceder al sistema para consultar si tiene giros pendientes, la fecha de programación y el punto de pago asignado para reclamar su subsidio.

Recomendaciones de seguridad para los beneficiarios

Prosperidad Social reitera a la ciudadanía que el registro en la plataforma GIF no tiene ningún costo y no requiere de tramitadores ni intermediarios.