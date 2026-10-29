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Economía

Esta es la propuesta del Gobierno sobre ajustar el umbral de declaración de renta

Este aspecto está contemplado en el proyecto de ley de ajuste fiscal radicado ante el Congreso.

Umbral para declarar renta.
Umbral para declarar renta. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 29 de 2026
07:59 p. m.
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La espera terminó y finalmente el Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de ley de ajuste fiscal, el cual tiene como principal objetivo recuperar la economía nacional y mejorar las finanzas.

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Uno de los puntos más importantes del documento es la propuesta de bajarle el umbral a la declaración de renta. Esto, a través de una modificación al Estatuto Tributario.

¿Cómo sería el ajuste?

El punto de partida para entender este posible ajuste es que actualmente la ley contempla como renta exenta el 25 % de los pagos laborales después de que se resten los ingresos no constitutivos, las deducciones y otras rentas exentas. Además, está sujeta a un límite anual de 790 UVT.

Ahora bien, en aras de ampliar la base gravable del impuesto sobre la renta, se propone pasar de 790 a 630 UVT (-160 UVT) como límite anual aplicable, pero sin cambiar el 25 % de los pagos laborales.

La reducción del límite de renta exenta busca aumentar la base gravable del impuesto de manera progresiva (…) La medida concentra su efecto en los ingresos laborales más altos y, por lo tanto, tiene un carácter progresivo.

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Entonces, la iniciativa pone sobre la mesa ajustar el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, se menciona una reducción del límite gradual de las rentas exentas bajo la misma magnitud de 160 UVT.

Poniéndolo en pesos colombianos, hoy en día una persona que gana más de 69.7 millones de pesos anuales (aproximadamente 5.8 millones de pesos al mes) debe declarar renta.

¿Quiénes declararían renta?

En caso de que el proyecto de ley sea aprobado, aquellos que declararían renta serían los que ganen 37.7 millones de pesos al año, lo que se traduce en alrededor de 3.1 millones de pesos por cada mes.

Otros puntos clave del articulado son los cambios a la cotización de empleados a salud, el IVA y algunos recortes.

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