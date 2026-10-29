Casi cuatro millones de vehículos se movilizarán durante el puente festivo de Todos los Santos ¿Cómo verificar el estado de las vías?

Con el puente festivo del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre a la vuelta de la esquina, el coronel Edwin Orlando Correa, director de Tránsito y Transporte, entregó un balance sobre el número de vehículos que van a movilizarse en carretera durante la celebración de Todos los Santos.

Según indicó, “tenemos una proyección de 3.8 millones de vehículos paso peaje para este fin de semana”. Solo para Bogotá, “tenemos un aproximado de 720.000 vehículos y, para Cundinamarca, más de un millón de vehículos circulando por los principales ejes viales”.

5.000 uniformados van a custodiar las vías del país durante el puente de Todos los Santos:

El coronel Correa informó, además, que 5.000 uniformados van a desplegarse en todo el territorio nacional durante el puente festivo de Todos los Santos para custodiar las vías. E invitó a quienes tienen planeado salir de sus hogares:

A “que revisen el estado técnico-mecánico de sus vehículos; descansen bien, sobre todo cuando van a realizar trayectos largos; que cumplan con las normas de tránsito; que no excedan los límites de velocidad, y, sobre todo, que no conduzcan bajo el efecto de sustancias psicoactivas o el alcohol”.

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¿Cómo verificar el estado de las vías antes de iniciar su viaje?

Antes de iniciar un viaje en carretera, también, se recomienda a turistas nacionales y extranjeros verificar el estado de las vías, para evitar contratiempos en carretera.

Los interesados pueden revisar el reporte del estado de las vías de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia-DITRA, comunicarse con la línea telefónica #767, utilizar el asistente virtual del sitio web de Invías o revisar las redes sociales de las secretarías de Movilidad de su lugar de destino.