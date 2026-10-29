Ley de rescate fiscal fue radicada en el Congreso de la República

Este jueves, el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunciaron que el proyecto de ley de rescate fiscal fue radicado ante el Congreso de la República. Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional busca atender las obligaciones económicas del país y generar recursos para enfrentar el endeudamiento.

Durante el anuncio, los funcionarios presentaron varias medidas que contempla la propuesta, entre ellas una reducción del gasto público, la venta de activos que no generan ingresos para la Nación y cambios en materia tributaria. El Ejecutivo espera que el 70 % del ahorro previsto provenga de la disminución del gasto.

RELACIONADO Gobierno estudia la posibilidad de ponerles impuestos a las plataformas de compras en línea

La iniciativa también plantea beneficios para los consumidores y las empresas, así como mayores obligaciones tributarias para los sectores de mayores ingresos.

Reducción del gasto y cambios en los impuestos

Uno de los puntos anunciados es la extinción del IVA para 19 millones de colombianos, junto con un mecanismo de devolución que, según el Gobierno, busca incentivar el consumo. Además, se contempla la venta de activos estatales que actualmente no estén generando ingresos.

En materia tributaria, el proyecto propone nuevos impuestos dirigidos al 10 % de las personas más ricas del país. De acuerdo con el vicepresidente, las medidas también buscan beneficiar al sector empresarial, especialmente a los pequeños negocios.

“9 de cada 10 empresas se beneficiarán. Especialmente los micronegocios con esta decisión”, afirmó Restrepo durante la presentación.

El funcionario agregó que la propuesta contempla sanciones penales para quienes incurran en contrabando y evasión fiscal, además de incentivos para los ciudadanos y empresas que cumplan con sus obligaciones financieras.

“Viene cárcel para los contrabandistas y evasores fiscales. Premios para los que cumplan con sus obligaciones financieras”, señaló.

Cinco rescates y trámite en el Congreso

Durante el anuncio, Restrepo también cuestionó el manejo de las finanzas públicas de los últimos años. “Fueron cuatro años de derroche, de sobreendeudamiento. Necesitamos más inversión, más confianza”, expresó.

El Gobierno presentó, además, cinco líneas de acción que denominó rescates: social, de salud, fiscal, de crecimiento y de inversión. Estas hacen parte de la estrategia con la que busca atender diferentes necesidades económicas y sociales del país.

Tras su radicación, el proyecto deberá iniciar el trámite legislativo y superar los debates establecidos en la Constitución y la ley para que pueda convertirse en una norma. Por ahora, las medidas anunciadas hacen parte de una propuesta que deberá ser discutida por los congresistas.