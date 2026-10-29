Análisis de la contrarreforma pensional: abecé del proyecto que está en manos del Congreso

El Centro Democrático presentó una contrarreforma pensional que busca revertir los aspectos centrales de la reforma del gobierno Petro.

La iniciativa, impulsada por la senadora Margarita Zuleta, propone mantener la libertad de los colombianos para elegir entre el régimen público de Colpensiones y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas.

La crítica a la reforma del gobierno Petro

La principal crítica a la reforma se centra en lo que califican como un monopolio pensional. Según Zuleta, el articulado obliga a todos los colombianos a cotizar o a hacerse afiliados de Colpensiones, especialmente para salarios de hasta 2.3 salarios mínimos.

La senadora argumenta que esta medida genera un factor de insostenibilidad muy grave para el sistema pensional.

Los datos presentados revelan la situación financiera de Colpensiones: actualmente cuenta con aproximadamente 3 millones de cotizantes y 1.8 millones de pensionados.

“Entre el 40 y el 49 por ciento de la plata que necesita Colpensiones para cumplir con sus compromisos pensionales, lo asume el Presupuesto General de la Nación”, explicó la congresista al mencionar que esta dependencia del presupuesto público se agravaría si todos los trabajadores fueran obligados a cotizar en el sistema estatal.

Los puntos más importantes

Uno de los puntos centrales de la contrarreforma aborda la situación de quienes cotizan durante años, pero no logran pensionarse. La reforma de Petro, según Zuleta, establecía que estas personas debían trabajar tres años adicionales y, de no cumplir requisitos, recibirían una mesada o una renta vitalicia que, a su criterio, seguramente va a ser muy baja, sin derecho a devolución de saldos ni herencia familiar.

La contrarreforma entonces propone tres soluciones: primero, que los recursos sean heredables y sustituibles; segundo, mantener la edad de pensión en 57 años para mujeres y 62 para hombres; y tercero, permitir a las personas elegir entre recibir una mesada vitalicia o recuperar sus ahorros mediante devolución de saldos en AFP o indemnización sustitutiva en Colpensiones.

Las personas podrán decidir a esa edad si les conviene recibir la mesada o renta vitalicia que ofrece la ley 2381 o si quieren, si les parece mejor, pueden reclamar sus saldos.

La senadora señaló que las mesadas ofrecidas por la reforma gubernamental pueden oscilar entre 70 mil y 400 mil pesos, montos que considera insuficientes para muchos colombianos.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.