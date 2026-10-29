CANAL RCN
Economía

Revelan nueva modalidad de estafa en cajeros automáticos: mucho ojo a esto

Este es el detalle que debe revisar antes de digitar la clave.

seguros cajeros automaticos colombia si lo roban
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 29 de 2026
06:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las modalidades de fraude en cajeros automáticos siguen adaptándose para engañar a los usuarios del sistema financiero. En los últimos días, la circulación de un video en redes sociales ha generado gran preocupación al dejar en evidencia cómo operan los delincuentes y cuál es el detalle crítico que se debe verificar antes de realizar cualquier transacción.

De acuerdo con los reportes técnicos y de seguridad, los criminales aprovechan la cotidianidad de las sucursales bancarias para instalar dispositivos y piezas falsas en el lector de tarjetas u otras zonas estratégicas del cajero.

Bancolombia revela cómo funcionan las estafas en Colombia a través de un documental
RELACIONADO

Bancolombia revela cómo funcionan las estafas en Colombia a través de un documental

Estas alteraciones físicas pasan desapercibidas a simple vista, pero tienen como objetivo principal clonar el plástico y apropiarse del dinero de los ciudadanos.

¿Cómo operan las nuevas trampas en los cajeros automáticos?

La sofisticación de estas bandas delictivas radica en la discreción con la que modifican la estructura externa de la máquina. En primer lugar, se dedican a la instalación de piezas superpuestas, donde los estafadores colocan aditamentos plásticos o molduras idénticas a las originales sobre la ranura por donde se introduce la tarjeta.

En segundo lugar, logran la retención de información y datos, ya que mientras el usuario interactúa con la pantalla y el sistema procesa la operación, los dispositivos clonadores o microcámaras registran tanto la información de la banda magnética o chip como el código secreto.

Por último, se presenta la vulneración de la confianza, dado que en muchos casos los delincuentes operan en las cercanías del cajero para observar el momento en que la víctima digita su PIN o para intervenir simulando una falla técnica de la máquina.

Así puede evitar caer en estafas en cajeros automáticos

Para evitar caer en este tipo de fraudes bancarios, expertos en ciberseguridad y autoridades recomiendan adoptar una rutina de inspección física antes de introducir cualquier información sensible.

Como primera medida, se aconseja inspeccionar el lector de tarjetas tocando y moviendo con suavidad la ranura de inserción del cajero; si notas que la pieza está suelta, sobresale más de lo normal, tiene adhesivos o presenta acabados extraños, debes abstenerse de usarlo.

Así son las tiendas sin cajeros que ya llegaron a los conjuntos en Colombia: pisan fuerte en el comercio
RELACIONADO

Así son las tiendas sin cajeros que ya llegaron a los conjuntos en Colombia: pisan fuerte en el comercio

Asimismo, es fundamental cubrir siempre el teclado numérico al momento de digitar tu clave o PIN, utilizando la mano contraria o la billetera para bloquear cualquier ángulo de visión de cámaras ocultas o de personas malintencionadas ubicadas en los alrededores.

De igual forma, se debe desconfiar de la asistencia externa: si el cajero presenta anomalías, retiene tu tarjeta o la transacción se bloquea extrañamente, nunca aceptes ayuda de extraños que se acerquen a ofrecer su colaboración de forma repentina.

Finalmente, ante cualquier imprevisto con el dispositivo, es necesario usar los canales oficiales comunicándote de inmediato con la línea de atención al cliente de tu entidad financiera o bloqueando temporalmente el producto desde tu aplicación móvil oficial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pensiones

Análisis de la contrarreforma pensional: abecé del proyecto que está en manos del Congreso

Congreso de la República

Ley de rescate fiscal fue radicada en el Congreso de la República

Finanzas personales

Cómo comprar seguros y SOAT 100% digital desde una aplicación móvil: así puede hacerlo

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Tembló en Colombia HOY 29 de octubre de 2026: atento a las magnitudes reportadas

El Servicio Geológico Colombiano ha advertido movimientos telúricos desde la madrugada. Descubra aquí los detalles completos.

Hogar

¿Quiere darle otro aire a su casa? Ideas para remodelarla antes de fin de año

Pequeños cambios en iluminación, colores y distribución pueden transformar sus espacios.

México

Video | Niña sufrió graves quemaduras al incendiarse su disfraz de catrina durante festival escolar en México

Fútbol

Cristiano Ronaldo se acerca a los 1.000 goles tras marcar hat-trick: así fueron sus anotaciones

Invima

Invima alerta por suplemento que promete ayudar a controlar el azúcar: no tiene registro sanitario