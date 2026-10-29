Revelan nueva modalidad de estafa en cajeros automáticos: mucho ojo a esto

Las modalidades de fraude en cajeros automáticos siguen adaptándose para engañar a los usuarios del sistema financiero. En los últimos días, la circulación de un video en redes sociales ha generado gran preocupación al dejar en evidencia cómo operan los delincuentes y cuál es el detalle crítico que se debe verificar antes de realizar cualquier transacción.

De acuerdo con los reportes técnicos y de seguridad, los criminales aprovechan la cotidianidad de las sucursales bancarias para instalar dispositivos y piezas falsas en el lector de tarjetas u otras zonas estratégicas del cajero.

RELACIONADO Bancolombia revela cómo funcionan las estafas en Colombia a través de un documental

Estas alteraciones físicas pasan desapercibidas a simple vista, pero tienen como objetivo principal clonar el plástico y apropiarse del dinero de los ciudadanos.

¿Cómo operan las nuevas trampas en los cajeros automáticos?

La sofisticación de estas bandas delictivas radica en la discreción con la que modifican la estructura externa de la máquina. En primer lugar, se dedican a la instalación de piezas superpuestas, donde los estafadores colocan aditamentos plásticos o molduras idénticas a las originales sobre la ranura por donde se introduce la tarjeta.

En segundo lugar, logran la retención de información y datos, ya que mientras el usuario interactúa con la pantalla y el sistema procesa la operación, los dispositivos clonadores o microcámaras registran tanto la información de la banda magnética o chip como el código secreto.

Por último, se presenta la vulneración de la confianza, dado que en muchos casos los delincuentes operan en las cercanías del cajero para observar el momento en que la víctima digita su PIN o para intervenir simulando una falla técnica de la máquina.

Así puede evitar caer en estafas en cajeros automáticos

Para evitar caer en este tipo de fraudes bancarios, expertos en ciberseguridad y autoridades recomiendan adoptar una rutina de inspección física antes de introducir cualquier información sensible.

Como primera medida, se aconseja inspeccionar el lector de tarjetas tocando y moviendo con suavidad la ranura de inserción del cajero; si notas que la pieza está suelta, sobresale más de lo normal, tiene adhesivos o presenta acabados extraños, debes abstenerse de usarlo.

Asimismo, es fundamental cubrir siempre el teclado numérico al momento de digitar tu clave o PIN, utilizando la mano contraria o la billetera para bloquear cualquier ángulo de visión de cámaras ocultas o de personas malintencionadas ubicadas en los alrededores.

De igual forma, se debe desconfiar de la asistencia externa: si el cajero presenta anomalías, retiene tu tarjeta o la transacción se bloquea extrañamente, nunca aceptes ayuda de extraños que se acerquen a ofrecer su colaboración de forma repentina.

Finalmente, ante cualquier imprevisto con el dispositivo, es necesario usar los canales oficiales comunicándote de inmediato con la línea de atención al cliente de tu entidad financiera o bloqueando temporalmente el producto desde tu aplicación móvil oficial.