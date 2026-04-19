Líderes en Nariño manifiestan que el 75% de los aranceles a Ecuador incentivarían la ilegalidad

La crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador ha aumentado tras conocerse el más reciente borrador de decreto, por parte del Ministerio de Comercio, con el que se busca subir los aranceles al país vecino hasta en un 75%.

Sin embargo, el borrador ya ha generado reacciones y preocupación entre los habitantes y comerciantes del departamento de Nariño, quienes manifestaron que la medida podría aumentar la ilegalidad en la forma de realizar negocios.

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¿Qué está pasando entre Colombia y Ecuador?

La tensión entre ambos países se ha incrementado durante los últimos meses, pues en días pasados Ecuador anunció el incremento de los aranceles al 100% a partir del próximo 1 de mayo.

“Esta medida se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, precisó el Ministerio de Comercio ecuatoriano.

Frente a esto, el Gobierno colombiano anunció que esta decisión “impide que cualquier exportación sea económicamente viable, lo que profundiza significativamente la afectación de seguridad nacional y agrava aún más la tensión”.

Por esto, se estima que 15 productos podrían tener una reducción drástica en las importaciones al mencionarse una tasa arancelaria del 35%, 50% y 75%.

Preocupación en los comerciantes

Por supuesto, el borrador de decreto ya ha generado gran preocupación desde el gremio empresarial en Nariño, quienes manifestaron que esto podría generar la pérdida de aproximadamente tres mil empleos que dependen del intercambio entre ambos países por la posible inflación de precios en productos como el arroz, el atún y los camarones.

“Son afectaciones enormes para la red empresarial, más que todo del comercio internacional, pero también de las importadoras que están en la capital del departamento de Nariño ya que los productos, víveres y alimentos que se importan desde Ecuador hoy se encuentran con un veto del 75% de aranceles. Esto impide el crecimiento empresarial y la comercialización”, explicó Arturo Ortega, pdt. Ejecutivo de la Cámara de Comercio.

Así mismo, los expertos manifestaron que esto podría incentivar la ilegalidad entre los comerciantes.

“La imposibilidad de hacer negocios entre los dos países de manera formal quedan totalmente imposibilitados al estimular actividades ilegales como el contrabando y otras actividades que se dan en frontera porque queda atado de manos el sector formal por el paso por el Puente Internacional de Rumichaca”, añadió Ortega.

Según Alfredo Bucheli, director ejecutivo de Fenalco Nariño, el departamento, predominantemente, se surte de alimentos del Ecuador tanto en su comercio interno y su abastecimiento. Ante esto, el 75% de aranceles podría tener una presión inflacionaria.