James Rodríguez, preocupa: maltratado ingresando al minuto 90’ en la MLS

La situación de James Rodríguez vuelve a generar inquietud en el entorno de la Selección Colombia y entre los aficionados del país. El talentoso mediocampista no ha logrado encontrar regularidad ni protagonismo en su etapa reciente en el fútbol de Estados Unidos, un contexto que empieza a encender las alarmas de cara a los próximos retos internacionales.

En el más reciente compromiso de su equipo, Minnesota United, que venció 2-0 a Portland Timbers, la situación del colombiano fue especialmente llamativa. El entrenador decidió darle ingreso apenas al minuto 90, una determinación que no pasó desapercibida por el significado que tiene un jugador de su trayectoria y recorrido en el fútbol mundial.

Un rol cada vez más reducido

El ingreso de James en el tiempo de reposición, disputando únicamente los pocos minutos añadidos por el árbitro, ha sido interpretado por muchos como una señal clara de su pérdida de protagonismo dentro del equipo. Más allá del resultado positivo para su club, la gestión de sus minutos deja dudas sobre su actualidad deportiva y su lugar en la planificación del cuerpo técnico.

Esta situación resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que el colombiano venía de disputar cerca de 60 minutos en el partido de mitad de semana. Sin embargo, en lugar de consolidar su presencia, su participación se redujo drásticamente en el siguiente encuentro, lo que refleja una inestabilidad que no favorece su continuidad ni su ritmo de competencia.

Para un futbolista de sus características, acostumbrado a ser determinante y a liderar desde el campo, este tipo de decisiones generan cuestionamientos sobre su adaptación al fútbol norteamericano y su encaje en el sistema del equipo.

Preocupación de cara al Mundial

El panorama no solo inquieta a nivel de club, sino también en clave de selección. Con la mirada puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la falta de minutos empieza a convertirse en un factor preocupante. La continuidad y el ritmo de competencia son aspectos fundamentales para llegar en óptimas condiciones a una cita de esta magnitud.

En Colombia, el debate se intensifica. James sigue siendo una figura de peso por su calidad y experiencia, pero su presente genera incertidumbre sobre su capacidad para liderar al equipo en el torneo más importante del fútbol mundial.

A medida que avanzan los meses, el margen de maniobra se reduce. El mediocampista necesita recuperar protagonismo y regularidad si quiere mantenerse como una pieza clave en la estructura de la selección. De lo contrario, su situación podría abrir la puerta a nuevas alternativas en un equipo que busca renovación sin perder competitividad.