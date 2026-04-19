El duro golpe que están teniendo los hoteles en Estados Unidos a pocos meses del Mundial

La fiebre del fútbol aumenta a medida que pasan los días. Cada vez más se acerca el momento para que el balón ruede en la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá: una cita histórica con 48 participantes.

Colombia vuelve a la cita mundialista después de ocho años. Por eso, miles de fanáticos no se quieren perder la oportunidad y desean acompañar a la ‘tricolor’ en los tres primeros partidos contra Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Las preocupaciones de los turistas: inflación, migración y costos altos

Al tratarse de un evento de tan grandes proporciones, son miles de personas las que han comprado tiquetes y hospedajes en los hoteles. La empresa Lighthouse Intelligence ha analizado las dinámicas que ha tenido el mercado.

La principal sorpresa es que, por el precio de las entradas, el riesgo de inflación y demás aspectos, ha habido una demanda menor a la prevista en las principales ciudades anfitrionas: Atlanta, Dallas, Miami, Filadelfia y San Francisco.

El pronóstico era que el Mundial iba a mejorar la caída que tuvo el turismo en 2025, pero la realidad parece estar alejada. En diálogo con Financial Times, el presidente de la Asociación Hotelera de Nueva York, Vijay Dandapani, aseguró que no se ha visto el impulso deseado ni se ha cumplido la promesa de millones de turistas.

Hoteles están reduciendo las tarifas

¿Por qué está ocurriendo esto? Lior Sekler, director comercial de la cadena HRI Hospitality, también en entrevista con Financial Times, sostuvo que el principal motivo sería el descontento internacional con la administración de Donald Trump, especialmente en cuanto a la política de inmigración y visados, junto con los efectos en la inflación por el conflicto con Irán.

El director de estudios de la industria de Tourism Economics, Aran Ryan, agregó que los fanáticos están preocupados por los elevados precios de los boletos, los controles en la frontera y el llamado “sentimiento antiestadounidense”.

Si bien hay más de dos millones de entradas, para los expertos aún se está lejos de lo que se contemplaba. De acuerdo con Football Supporters Europe, los costos son cinco veces más que los de la última cita, Catar 2022.

Por eso, los hoteles en Estados Unidos están reduciendo las tarifas habitacionales, en búsqueda de incrementar el deseo de los turistas.