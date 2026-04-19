Duro golpe: autoridades capturan a presuntos responsables del asesinato contra líder social en Antioquia

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General, fueron capturados alias Ever y Sopla, quienes serían los presuntos responsables del asesinato contra Germín Domico el pasado 25 de julio de 2025.

En medio del operativo, las autoridades también lograron capturar a dos personas más, tras ejecutar diligencias de allanamiento y registro, que estarían relacionadas con estructuras criminales que delinquen en el occidente del departamento antioqueño.

Caen presuntos responsables del asesinato de Germín Domico

El municipio de Dabeiba, Antioquia, se vio impactado ante el asesinato de Germín Domico, conocida como Fernanda Domico, quien en vida se desempeñaba como Líder Comunitaria, representante de la comunidad LGTBIQ+ e Indígena, y Jefe del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba.

Según las investigaciones, el móvil del crimen tendría un trasfondo pasional relacionado con la negativa de la víctima ante la presión por la adquisición de estupefacientes para su pareja sentimental.

Por esto, en cumplimiento de la política de seguridad y protección a líderes sociales, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, junto con la Fiscalía, propinaron un golpe a las estructuras criminales con la captura de cuatro personas, dos por orden judicial y dos más en situación de flagrancia después de ejecutar 5 diligencias de allanamiento y registro.

Entre las personas capturadas se encuentran alias Ever, identificado además como colaborador de la subestructura criminal ‘Edwin Román Velásquez Valle’ del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia, y alias Sopla, señalados como los presuntos autores materiales del homicidio de Germín Domico.

Otros descubrimientos durante el operativo

Según el teniente coronel Ferney Martín Romero, subdirector de Investigación Criminal, durante los operativos se logró la incautación de un importante material bélico y logístico que evidencia la capacidad criminal de los detenidos.

Entre ellos se encuentra una pistola 9 mm, un revólver cal. 38, 7 proveedores para fusil y cerca de 500 cartuchos de diferentes calibres (5.56, 7.62 y 38). Además, se incautaron 7 radios de comunicación, 30 tablas de códigos y material de intendencia entre los que había sillas tácticas, camisetas y pañoletas con insignias de la subestructura criminal Edwin Román Velásquez.

Las 4 personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien dio legalidad a sus capturas, allanamientos y elementos incautados y la Fiscalía les imputará cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto agravado, receptación y tráfico de estupefacientes.