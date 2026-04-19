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Pronto estará disponible la aplicación que verifica la edad para vetar el ingreso a “ciertos contenidos” en Internet

Australia prohibió en diciembre de 2025 el ingreso de menores de 16 años a las redes sociales e iniciativas similares se discuten en países de Europa y Asia.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

abril 19 de 2026
07:34 a. m.
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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que la aplicación para verificar la edad y permitir o bloquear el ingreso a “ciertos contenidos” en Internet está "técnicamente lista y pronto podrán utilizarla los ciudadanos".

Los países miembros, que han estado ejerciendo presión sobre la Unión Europea y desarrollando sus propias leyes para controlar el acceso de menores de edad a Internet, podrán integrar la aplicación a sus servidores, al igual que las plataformas en línea.

Según von der Leyen, se trata de "una solución sencilla y gratuita para proteger a nuestros hijos de contenidos peligrosos e ilegales”, con la que "ya no tendrán excusas" los tutores de niños para protegerlos en la web.

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¿Cómo funcionará la aplicación de verificación de edad de la Unión Europea?

De acuerdo con la explicación realizada por la presidenta de la Comisión Europea, desde Bruselas, la aplicación tiene un mecanismo sencillo, pero infalible.

Para entrar en línea, los usuarios deben registrarse en el aplicativo con su pasaporte o documento de identidad; lo que revelará de inmediato su edad, aunque mantendrá total confidencialidad sobre sus datos.

El proceso, según von der Leyen, se realizará "de forma totalmente anónima y sin que se les pueda rastrear", tal y como ha venido ocurriendo en los países en los que se ha puesto a prueba desde el año pasado.

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Son varios los países que, en los últimos meses, han limitado el acceso de menores de edad a redes sociales y contenidos inapropiados en internet.

Australia fue pionero al aprobar en diciembre de 2025 el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y proyectos similares se discuten o están a punto de implementarse en países como Francia, España, Dinamarca, Reino Unido, Grecia, Alemania, Malasia, Indonesia y Eslovenia.

Además, en los Estados Unidos, han sido llevados a juicio representantes de las grandes compañías tecnológicas para responder sobre el modelo adictivo de sus redes sociales y cómo afecta el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

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