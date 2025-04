Gremios energéticos rechazan ataques del Gobierno y piden un diálogo técnico por el bien del país

Los principales gremios del sector energético colombiano hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para entablar un diálogo técnico, serio y respetuoso, que priorice las necesidades de los colombianos sin poner en riesgo la estabilidad del sistema que ha garantizado energía para millones durante más de 30 años.

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS, SER COLOMBIA y ACP rechazaron los recientes señalamientos del Gobierno hacia las empresas del sector, e instaron a resolver la actual crisis energética con base en datos verificables y no en afirmaciones que podrían desviar la atención de los verdaderos retos del sistema.

Según los gremios, el sistema eléctrico colombiano se ha mantenido gracias a un modelo institucional técnico, robusto y apegado a la Constitución, que ha permitido el acceso continuo y de calidad a la energía. Sin embargo, consideran que las decisiones recientes del Gobierno —como las propuestas de modificación tarifaria por decreto— podrían generar desconfianza, alejar inversiones y poner en riesgo el abastecimiento energético en momentos críticos.

Riesgos para la confiabilidad del sistema y la transición energética

Los gremios señalaron que la llamada "nueva fórmula tarifaria" es una propuesta antitécnica que no ha sido adoptada voluntariamente por las empresas, ya que afectaría negativamente la disponibilidad de energía, la sostenibilidad de los proyectos y las tarifas para los usuarios. Además, alertaron sobre la intención de intervenir el mercado para modificar precios sin sustento técnico, lo que implicaría riesgos económicos, jurídicos y sociales.

“El análisis tarifario debe ser estructural e integral. Cambios puntuales como los propuestos podrían perjudicar tanto a usuarios como a empresas, y alejar la inversión en energías renovables”, señalaron.

También defendieron el funcionamiento del mercado de bolsa de energía, explicando que los precios allí reflejan la dinámica de oferta y demanda —como ocurre en otros mercados del mundo— y que su impacto en la tarifa final de los usuarios es menor al 7%.

El comunicado enfatizó que propuestas como limitar la participación de generadoras renovables en la bolsa distorsionarían las señales del mercado, pondrían en riesgo la confiabilidad del suministro y violarían principios constitucionales como la libre empresa.

Por otro lado, advirtieron que la deuda acumulada del Estado con las comercializadoras, que supera los $7 billones, compromete gravemente su sostenibilidad financiera. Aun así, las empresas han mantenido el servicio sin cortes masivos, protegiendo a los usuarios más vulnerables.

Defensa del gas natural y llamado a una transición energética planeada

Los gremios recordaron que el gas natural cumple un papel clave en la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente en épocas de escasez hídrica. Afirmaron que se debe proteger e incentivar su oferta para asegurar un suministro estable y competitivo.

Además, insistieron en que la transición energética no puede hacerse con improvisaciones. Advirtieron que los paneles solares domiciliarios no reemplazan la red eléctrica nacional y que el programa Colombia Solar no puede financiarse sin una planeación rigurosa, ni comprometiendo fondos destinados a los subsidios de los usuarios más vulnerables.

Finalmente, los gremios reiteraron su disposición a trabajar en conjunto con el Gobierno para construir soluciones y fortalecer el sistema energético nacional:

“Colombia necesita visión técnica, estabilidad jurídica y un diálogo constructivo que permita avanzar hacia una transición energética justa, sostenible y viable para todos”.