¿Qué banco paga más por un CDT? Este es el listado con corte al 3 de noviembre

Las tasas de los CDT a 360 días muestran diferencias entre las entidades financieras del país. Un reporte de la Superintendencia Financiera, con corte al 3 de noviembre de 2026, ubicó a Banco Pichincha en el primer lugar de los establecimientos bancarios, con un promedio ponderado de 13,4 % efectivo anual, mientras otras entidades también superan el 12 %.

¿Qué bancos tienen las tasas más altas para CDT a un año?

El comportamiento de las tasas muestra que varias entidades financieras mantienen rendimientos por encima del 12 % para los certificados de depósito a término con plazo de 360 días.

El reporte ubica a Banco Pichincha en el primer lugar entre los establecimientos bancarios, con un promedio ponderado de 13,4 % efectivo anual (E. A.). Detrás aparecen Banco W, con 13,17 %, e Itaú, que reportó 12,83 %. Banco de Occidente completa los primeros lugares con 12,79 %.

En las siguientes posiciones están Ban100, con 12,6 %; Banco Unión, con 12,55 %; Banco Serfinanza, con 12,5 %; Mibanco, con 12,49 %; Banco Popular, con 12,41 %, y Banco GNB Sudameris, con 12,35 %.

Infografía: La República

Otras entidades reportaron los siguientes promedios: BBVA Colombia, 12,31 %; Bancamía, 12,23 %; Banco de Bogotá, 11,96 %; Banco Santander, 11,8 %; Bancolombia, 11,79 %; Lulo Bank, 11,77 %; Banco Mundo Mujer, 11,75 %, y Finandina, 11,68 %.

En la parte inferior del listado aparecen Banco Falabella, con 11,54 %; Davivienda, con 11,03 %; AV Villas, con 10,54 %; Banco Caja Social, con 9,82 %, y Banco Agrario, con 9,75 %, la cifra más baja entre los bancos incluidos.

¿Qué significa que un CDT tenga una tasa promedio ponderada?

El porcentaje reportado por la Superintendencia Financiera no necesariamente corresponde a la tasa que recibirá cada persona al contratar un CDT. Se trata de un promedio ponderado de las operaciones reportadas por las entidades, por lo que las condiciones pueden variar según el producto, el monto y el momento de apertura.

En el panorama general también sobresalen KOA Compañía de Financiamiento y Banco W, con 13,17 %, y Credifamilia, con 13,13 %.

Antes de elegir una entidad, los ahorradores deben revisar el plazo, el monto mínimo de apertura, la modalidad de pago de los intereses y las condiciones de vencimiento. Los CDT tienen un periodo pactado y, por regla general, no permiten disponer libremente del dinero antes de esa fecha.

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Las cifras permiten observar qué entidades reportan los mayores rendimientos en este plazo, aunque la tasa efectiva para cada cliente dependerá de las condiciones vigentes al momento de constituir el depósito.