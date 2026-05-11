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Dólar en Colombia hoy, 5 de noviembre: así cerró la divisa este jueves

Conozca cómo cerró el dólar en Colombia hoy, jueves 5 de noviembre de 2026. Precio de la divisa, TRM y comportamiento durante la jornada.

Dólar frenó su caída en Colombia y volvió a subir: así cerró este 6 de octubre
Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
04:57 p. m.
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El precio del dólar en Colombia terminó la jornada de este jueves 5 de noviembre con movimientos moderados frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

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La moneda estadounidense registró un precio promedio de $3.228,19, es decir, siete pesos por encima de la tasa oficial del día.

¿En cuánto cerró el dólar hoy, 5 de noviembre de 2026?

Durante las negociaciones de este jueves, el dólar alcanzó un precio máximo de $3.240,75 y un mínimo de $3.208, lo que reflejó las variaciones de la divisa a lo largo de la sesión.

El mercado registró 1.435 transacciones por un valor total de 1.139 millones de dólares, mientras que el promedio de negociación se ubicó en $3.228,19.

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Estos resultados muestran que, aunque la moneda estadounidense presentó diferencias durante el día, logró mantenerse cerca de los $3.200, un nivel que continúa siendo referencia para compradores, empresas e importadores.

¿Cómo se ha comportado el precio del dólar en Colombia?

La TRM vigente para este jueves 5 de noviembre fue de $3.221,19, lo que representó una disminución de $14,40 frente al miércoles, cuando se ubicó en $3.235,59.

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Sin embargo, al comparar su comportamiento con el mismo día de la semana anterior, la moneda estadounidense presentó un incremento del 1,86 %, equivalente a $58,84.

En contraste, frente al mismo periodo de octubre, el dólar acumuló una reducción del 1,6 %, es decir, $52,30 menos.

La caída resulta más significativa al revisar su comportamiento anual. Desde comienzos de 2026, la TRM ha disminuido un 14,26 %, equivalente a $535,89.

Asimismo, frente al 5 de noviembre de 2025, la divisa registra una reducción del 16,82 %, correspondiente a $651,28.

Estas variaciones son importantes para quienes realizan compras internacionales, reciben remesas o tienen obligaciones en dólares.

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