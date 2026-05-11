Tren de la Navidad 2026 en Bogotá: fechas, precios, horarios y dónde comprar los tiquetes

El Tren de la Navidad 2026 ya tiene habilitada la preventa de tiquetes para quienes quieran disfrutar de un recorrido nocturno durante la temporada de fin de año. La experiencia estará disponible entre el 27 de noviembre de 2026 y el 10 de enero de 2027, con un trayecto que comenzará en Bogotá, tendrá una parada en la estación de Usaquén y continuará hasta La Caro, en Chía.

RELACIONADO Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello anuncian la Navidad en medio de la tensión política venezolana

El plan incluye un viaje en tren con iluminación especial, actividades navideñas, presencia de Papá Noel y sus duendes, además de un espectáculo de juegos pirotécnicos.

La organización también informó que los tiquetes se pueden adquirir anticipadamente en la estación de Usaquén, ubicada en la avenida carrera 9 # 110-08, en Bogotá. El punto de venta atiende de lunes a viernes, entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m., en jornada continua.

¿Cuánto cuesta el Tren de la Navidad 2026 y dónde comprar las entradas?

El precio del Tren de la Navidad 2026 es de $78.000 por persona. La tarifa es única y los bebés de brazos y menores de tres años que no ocupen un puesto no deben pagar tiquete.

La preventa está habilitada en la estación de Usaquén, en la avenida carrera 9 # 110-08. Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m.

La recomendación es adquirir los tiquetes con anticipación, debido a que las fechas disponibles pueden agotarse.

¿Cuál es el recorrido y el horario del Tren de la Navidad 2026?

El recorrido comienza en el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, ubicado en la carrera 66 con calle 25, sobre la plataforma férrea frente a la Plazoleta de Los Alfiles. Desde allí, el tren sale a las 6:45 p. m. y tiene prevista su llegada a la estación de Usaquén a las 7:15 p. m.

En Usaquén, los pasajeros tendrán tiempo para bajar del tren, disfrutar de música, tomarse fotografías con la locomotora iluminada y compartir con Papá Noel y los duendes. La salida de esta estación está programada para las 8:00 p. m.

Posteriormente, el tren continuará hacia la estación La Caro, en Chía, donde llegará a las 8:50 p. m. Allí se realizará un espectáculo de juegos pirotécnicos. La salida de regreso está prevista para las 9:20 p. m.

El itinerario contempla una llegada a la estación de Usaquén a las 10:10 p. m., con salida cinco minutos después, a las 10:15 p. m. Finalmente, el recorrido terminará en el costado occidental del Centro Comercial Gran Estación, a las 10:45 p. m.

Los pasajeros también pueden iniciar el recorrido en la estación de Usaquén. En ese caso, el ingreso se realiza por el costado oriental de la avenida carrera 9, en sentido sur-norte, diagonal al Centro Comercial Santa Anta.

El servicio contará con sillas amplias y reclinables, baños ubicados en coches intermedios y tiquetes numerados para los viajeros.