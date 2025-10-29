Halloween 2024 en Colombia: los productos más comprados en línea y las regiones que más gastan en esta fecha

Según la encuesta de Fenalco 2024, el 73 % de los colombianos planeó celebrar esta fecha, y el comercio electrónico se convirtió en el escenario favorito para adquirir disfraces, dulces y decoración. Con un ticket promedio de $142.964, Bogotá, Antioquia y la Costa lideran el gasto online, confirmando que esta fiesta no solo despierta la creatividad, sino también el movimiento económico en todo el país.

Halloween impulsa el comercio electrónico en Colombia

Cada año, Halloween se consolida como una de las temporadas más importantes para el comercio colombiano. Tiendanube, plataforma líder en comercio electrónico para pymes en Latinoamérica, reportó que en las dos semanas previas a la fecha, el ticket promedio por compra alcanzó los $142.964. Este comportamiento refleja cómo el canal digital se ha posicionado como una opción práctica, segura y atractiva para quienes buscan celebrar sin salir de casa.

El entusiasmo de los consumidores no solo se traduce en disfraces y dulces, sino también en una oportunidad para que pequeños negocios y emprendedores impulsen sus ventas, aprovechando la creciente digitalización del consumo en el país.

Las regiones que más compran por Halloween

Bogotá, Antioquia, Cesar, Bolívar y Atlántico lideran las compras online durante la temporada de Halloween. Cada región muestra hábitos de consumo particulares que reflejan su diversidad cultural y económica.

Bogotá: con un ticket promedio de $187.590, predominan los disfraces de superhéroes y artículos de decoración.

Antioquia: registra el mayor gasto promedio, con $198.307, destacando las compras de productos inspirados en animé.

Cesar, Bolívar y Atlántico: muestran preferencias por los disfraces femeninos de temáticas variadas, con gastos medios que oscilan entre $114.841 y $188.507.

Estos datos evidencian que el comercio electrónico colombiano sigue en expansión, impulsado por el interés de los consumidores en celebrar con estilo y originalidad.

Los disfraces y productos más vendidos en línea

Los colombianos apuestan por la creatividad y la tendencia. Entre los productos más vendidos en línea destacan los disfraces de superhéroes, las guerreras Kpop y las calabazas para mascotas, una categoría que ha ganado popularidad en los últimos años.

Además, 8 de cada 10 personas encuestadas por Fenalco afirmaron haber comprado o tener planeado comprar dulces para regalar, reafirmando que esta tradición continúa siendo el corazón de la celebración.

Halloween, una fecha que combina tradición e innovación

Más allá del disfraz, Halloween representa una oportunidad para que los colombianos compartan momentos en familia, celebren la creatividad y fortalezcan la economía local.

Según Augusto Otero, Latam Expansion Head de Tiendanube, “Halloween se ha convertido en una de las fechas más dinámicas para el comercio electrónico en Colombia. Cada vez más personas realizan sus compras en línea, desde disfraces hasta dulces y decoración”.

El crecimiento sostenido del e-commerce confirma que las tradiciones también evolucionan. Hoy, los colombianos celebran Halloween combinando lo mejor de ambos mundos: la magia de la fiesta y la comodidad de la era digital.