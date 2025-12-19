Se acelera la revolución del 5G: más de 2.700 millones de dispositivos operan con su tecnología patentada

La reconocida multinacional, Huawei celebró su sexto Foro de Innovación y Propiedad Intelectual (PI), un encuentro global que reunió a expertos para analizar el papel de la apertura y la protección de la PI en el desarrollo tecnológico. Durante el evento, la compañía anunció que más de 2.700 millones de dispositivos en el mundo funcionan bajo licencias de sus patentes 5G, consolidando su liderazgo en conectividad avanzada.

Liuping Song, director jurídico de Huawei, afirmó que “la innovación abierta impulsa el progreso de la sociedad y la tecnología, y está en nuestro ADN”, y reiteró que “Huawei respeta la propiedad intelectual de terceros y protege la suya propia”.

En 2024, los ingresos por licencias de patentes alcanzaron 630 millones de dólares, mientras que las regalías pagadas históricamente siguen siendo casi tres veces superiores a las recibidas. Ese año, la compañía publicó 37.000 nuevas patentes, realizó más de 10.000 contribuciones técnicas a organismos de estandarización y divulgó más de 1.000 artículos académicos.

Estos han sido los avances

Los avances en proyectos de código abierto también marcaron el foro. OpenHarmony sumó diez millones de nuevas líneas de código y superó los 8.100 colaboradores, mientras que openEuler –gestionado por la Fundación OpenAtom– superó los diez millones de instalaciones globales.

Desde la OMPI, Marco Alemán destacó el rol de Huawei al señalar que “es uno de los principales usuarios mundiales de los Servicios Globales de Propiedad Intelectual y un importante impulsor de la innovación”. Solo en 2024, la compañía registró 6.600 solicitudes publicadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). A nivel global, más de 1.200 millones de dispositivos de consumo y más de 3.200 millones de dispositivos multimedia operan bajo licencias de Huawei. Además, 48 empresas del Fortune Global 500 son licenciatarias directas o indirectas de su tecnología.

Expertos invitados coincidieron en la importancia estratégica de la PI. Etienne Sanz de Acedo afirmó que “la PI es un lenguaje universal que traduce la innovación y la creatividad en valor cuantificable”. Para Ningling Wang, este es el momento de “fomentar la colaboración, compartir conocimiento y promover licencias responsables”.

Durante el foro, Huawei presentó las tecnologías destacadas de la sexta edición de “Top Ten Inventions”, con avances en computación, HarmonyOS y almacenamiento. En este contexto, Alan Fan subrayó que “ Huawei comparte sus tecnologías a través de software abierto, hardware abierto, solicitudes de patentes y contribuciones estándar”.

Desde la academia, Heiwai Tang celebró que empresas como Huawei se adhieran a estándares internacionales, afirmando que “maximizan el valor de la propiedad intelectual y fomentan un ecosistema saludable”.

La compañía también presentó las nuevas funciones de Chaspark Patent, la plataforma gratuita lanzada en 2024 para facilitar el acceso a información de patentes. Las actualizaciones incluyen búsqueda semántica y resúmenes con IA, herramientas que amplían las posibilidades de consulta para estudiantes, investigadores y startups.

El evento contó con la participación de expertos de PatSnap China, Clarivate, Sisvel y Avanci Vehicle. Para cerrar, Liuping Song reiteró que “estamos comprometidos con un entorno que proteja la innovación y permita que el sector crezca y se desarrolle de manera conjunta”.