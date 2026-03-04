CANAL RCN
Tendencias

¡Están en SHOCK en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Se conoció a un nuevo ELIMINADO

Los televidentes votaron y decidieron el nuevo rumbo de la competencia. Este fue el veredicto.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
09:29 p. m.
Este miércoles 4 de marzo de 2026 no fue un día de nominación en La Casa de los Famosos Colombia, sino que de eliminación.

En el inicio de la semana, se les notificó a los participantes que dos de ellos tenían que abandonar la competencia.

Fue así como la nominación se adelantó para el martes 3 de marzo y siete participantes quedaron en riesgo. Se trata de 'Campanita', Lady Noriega, Valentino Lázaro, Alejandro Estrada, Yuli Ruiz, Alexa Torrex y Juanda Caribe.

Por lo tanto, tras el respectivo posicionamiento en el que la tensión volvió a revolucionar La Casa de los Famosos Colombia 2026, ellos ingresaron a la sala de eliminación y conocieron el veredicto.

Este es el nuevo eliminado en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Los televidentes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 votaron a lo largo del día y, finalmente, Carla Giraldo comunicó que la participante que menos apoyo recibió fue Lady Noriega.

En consecuencia, la actriz y cantante que había ingresado hace poco a la competencia junto a Juan Carlos Arango, tuvo que abandonar para siempre la 'casa más famosa del país'.

Lady Noriega tendrá la oportunidad de entregarle un último mensaje a los otros participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Apenas Lady Noriega se enteró de la decisión de Colombia, la aceptó y agradeció por la experiencia que tuvo la posibilidad de vivir.

Además, conoció que el jueves 5 de marzo de 2026, de manera virtual, podrá volverse a conectar con los participantes que siguen en competencia para decirles lo que haya quedado pendiente.

Recuerde seguir todas las emociones de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la señal principal y la App del Canal RCN.

Además, tenga en cuenta que, como es habitual, la próxima eliminación será el domingo 8 de marzo.

 

