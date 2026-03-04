Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de marzo de 2026

Mientras la jornada del miércoles llegaba a su final, muchos apostadores en Colombia estaban pendientes de un momento puntual: la publicación del resultado del Super Astro Luna. Este juego de azar se ha convertido en uno de los más consultados al final del día, cuando miles de personas revisan si la suerte coincidió con su apuesta.

A diferencia de otras dinámicas, el Super Astro Luna combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esa característica particular hace que cada resultado tenga dos elementos clave que deben coincidir para alcanzar el premio mayor.

Durante la noche de este 4 de marzo de 2026, el sorteo se llevó a cabo como parte de la programación habitual y, tan solo unos minutos después, la combinación ganadora fue divulgada por los canales autorizados.

¿Quiénes pudieron celebrar tras el Super Astro Luna de este 4 de marzo de 2026? Descubra aquí en Noticias RCN el resultado exacto.

Resultado del Super Astro Luna hoy 4 de marzo de 2026

El sorteo de este 4 de marzo de 2026 inició a las 10:50 de la noche, como siempre sucede entre semana.

Con el paso de los minutos, la presentadora del sorteo y el delegado de Coljuegos dejaron claro que no se presentó ninguna irregularidad y que, por lo tanto, la combinación ganadora fue:

Número: 5717.

Signo: Géminis.

La noche con el Super Astro Luna, el momento en el que muchos revisan si la suerte cambió

Para una gran cantidad de apostadores, el resultado del Super Astro Luna se consulta casi como un hábito antes de terminar el día. Algunos revisan el número en portales de resultados, otros lo verifican en los puntos de venta donde hicieron su apuesta o a través de transmisiones digitales.

En ese instante se produce una pequeña escena cotidiana: comparaciones rápidas entre el tiquete y el número anunciado. A veces aparecen coincidencias parciales, otras veces la jugada queda muy cerca del resultado y, en varias ocasiones, llega el acierto completo que todos esperan.