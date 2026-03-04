La marca de agua que fue prohibida por el Invima: tome nota

Una nueva alerta sanitaria en Colombia encendió las alarmas entre consumidores y autoridades de salud. El producto “Agua Fresh Life” estaría circulando en el mercado nacional con un Registro Sanitario vencido, lo que lo convierte en un alimento fraudulento según la normatividad vigente. La advertencia fue emitida por el Invima tras detectar su comercialización irregular.

La irregularidad fue identificada luego de una denuncia ciudadana y de acciones de inspección y vigilancia. De acuerdo con la información oficial, el producto presenta el Registro Sanitario RSA-001224-2016 vencido, por lo que actualmente no cuenta con autorización válida para su distribución y venta en el país.

Esto significa que, aunque el empaque pueda mostrar un número de registro, este ya no tiene vigencia legal. En consecuencia, el producto no debería encontrarse en puntos de venta ni estar disponible para el público.

¿Por qué representa un riesgo consumirlo?

En Colombia, todo alimento procesado debe contar con un Registro Sanitario vigente, documento que certifica que cumple con los requisitos técnicos y regulatorios exigidos por la autoridad competente. Cuando este registro está vencido, el producto pierde su respaldo legal y sanitario.

Por esta razón, el Invima pidió a la ciudadanía no adquirir “Agua Fresh Life” y en caso de haberlo comprado, suspender inmediatamente su consumo y reportarlo a las autoridades sanitarias correspondientes. La recomendación busca prevenir posibles afectaciones y evitar que el producto continúe circulando.

Búsqueda activa y posibles sanciones

La alerta también fue dirigida a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, a quienes se les solicitó realizar búsqueda activa del producto, reforzar los controles en establecimientos comerciales y difundir la advertencia por canales oficiales.

A distribuidores y comercializadores se les recordó que el producto no puede venderse en el territorio nacional. Si se detecta en el mercado, podría ser objeto de medidas sanitarias, conforme a la regulación vigente.