Mientras el 70% de los socios en Colombia son hombres, esta empresa demuestra que el liderazgo femenino es más rentable

En el marco del mes de la mujer, las cifras revelan que, aunque la participación femenina en la abogacía en Colombia ha crecido, las brechas persisten y siguen limitando su acceso a posiciones de poder en el sector legal.

De acuerdo con la Corporación Excelencia en la Justicia, el 46 % de las tarjetas profesionales en el país pertenecen a mujeres. Sin embargo, aunque ellas representan cerca de la mitad de los egresados de las facultades de Derecho, sólo tres de cada 10 socios de firmas de abogados en Colombia son mujeres, según un estudio de Upwyse.

Ante la inequidad en la participación femenina dentro de la abogacía en el país, Grupo Soluciones Legales ha venido promoviendo la participación femenina en el sector, con un equipo en el que más del 90% de sus profesionales son mujeres.

La firma busca cerrar brechas históricas, ampliar el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo y consolidar un modelo de ejercicio profesional que garantice igualdad de oportunidades dentro del ámbito jurídico.

El crecimiento que han tenido las mujeres en este sector

Alexander Grajales, CEO de la firma, explica que en un sector tradicional, decidieron construir una firma donde el liderazgo femenino no fuera excepción sino regla. Por esta razón, desde su creación han impulsado el talento femenino bajo la convicción de que la maternidad y el ejercicio de la abogacía no deben ser excluyentes, pues las mujeres cuentan con las mismas capacidades para aportar y destacarse en el ámbito jurídico empresarial.

Por esta razón, la firma cuenta con una directora jurídica, una directora de operaciones y varias jefaturas lideradas por mujeres, consolidando una estructura directiva predominantemente femenina dentro de la organización.

“Brindamos un entorno que facilita el desarrollo profesional sin que la maternidad represente una barrera, lo que nos ha permitido consolidar un equipo altamente calificado y con un nivel de compromiso excepcional. Nuestro modelo de gestión del talento está orientado a garantizar igualdad de oportunidades, fomentar el liderazgo femenino y potenciar el crecimiento sostenible de la firma”, señala la directiva.

Para este año, Grupo Soluciones Legales proyecta incrementar su plantilla laboral entre un 20 % y un 25 %, priorizando la participación femenina dentro del equipo. Según la organización, el 70 % de los cargos directivos actualmente están ocupados por mujeres, lo que reafirma que el liderazgo femenino es una parte central de su estrategia de crecimiento y de su compromiso con la equidad en la abogacía en Colombia

Esta firma, reconocida por ser el primer sistema de asesoría jurídica corporativa por suscripción en Colombia, cuenta con una metodología de contratación y un plan de carrera claro, con políticas a favor de la igualdad que buscan garantizar que las mujeres tengan las mismas herramientas para acceder a las oportunidades, crecer dentro de la firma y destacar en los puestos de liderazgo.

Con este modelo, la firma se ha consolidado como un referente de inclusión en el sector legal, respaldado por resultados empresariales sostenidos. Solo en 2025 registró un crecimiento del 23%, una muestra de que en un sector históricamente dominado por hombres, el talento femenino puede impulsar grandes logros. “La equidad no es un discurso, es una estrategia empresarial”, agrega Grajales.

Su apuesta evidencia que la equidad no es solo un objetivo social, sino también un motor de competitividad. En la antesala del 8 de marzo, el caso de Grupo Soluciones Legales pone en contraste a un sector que aún lucha por cerrar brechas frente a organizaciones que ya demuestran que un liderazgo jurídico más equitativo es posible.