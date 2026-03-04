CANAL RCN
Deportes

¡Millonarios sigue ganando en el Atanasio y eliminó a Nacional ante 40.000 hinchas!

Millonarios eliminó a Atlético Nacional en su propio estadio de la Copa Sudamericana y se metió a la fase de grupos.

Rodrigo
Foto: @millosfcoficial

Sergio García

marzo 04 de 2026
09:30 p. m.
En una noche de alta tensión y fútbol de carácter, Millonarios FC dio un golpe de autoridad en Medellín al derrotar 3-1 a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot y sellar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El conjunto capitalino, dirigido por Fabián Bustos, mostró contundencia y personalidad ante cerca de 40.000 hinchas verdolagas que colmaron las tribunas.

El compromiso, disputado a partido único, no daba margen de error. Nacional intentó imponer condiciones en su casa, pero se encontró con un Millonarios ordenado, eficaz y letal en los momentos clave. La gran figura de la noche fue Rodrigo Contreras, quien firmó un doblete de alta factura para encaminar la victoria azul.

Contreras, protagonista absoluto

El delantero argentino tuvo una actuación determinante. Su primer tanto llegó tras un disparo desde antes de mitad de cancha para marcar un gol histórico en los superclásicos. El segundo fue en una corrida en solitario y definición perfecta.

Contreras no solo aportó goles, sino que fue constante referencia ofensiva, incomodando a la defensa verdolaga y generando espacios para sus compañeros. Su rendimiento fue respaldado por un bloque sólido que supo resistir los intentos de reacción del equipo antioqueño.

Golpe definitivo y clasificación asegurada

Millonarios manejó los tiempos en el tramo final, cerró los espacios y sostuvo la ventaja con inteligencia táctica. El pitazo final confirmó la eliminación de Nacional y el avance del conjunto bogotano a la fase de grupos del certamen continental.

El triunfo representa un impulso importante para el proyecto deportivo de Fabián Bustos, que logra instalar a su equipo en la siguiente instancia internacional tras una presentación convincente en territorio hostil. Con eficacia, carácter y una actuación brillante de Rodrigo Contreras, Millonarios dio un paso firme en la Copa Sudamericana y dejó claro que quiere ser protagonista más allá de las fronteras nacionales.

