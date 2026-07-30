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Auge de la IA de USD 750.000 millones y tensiones geopolíticas transforman el negocio de los seguros

Se espera que la inflación mundial promedie 4,0% en 2026, mientras que el crecimiento del PIB global se desacelerará hasta 2,5%.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
10:00 a. m.
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La economía global atraviesa una profunda transformación marcada por la fragmentación geopolítica, un nuevo choque de oferta energético y un despliegue masivo de capital en tecnología. En su informe más reciente titulado World insurance in 2026: Shock absorbers in a fragmenting world, el Swiss Re Institute prevé que el mercado mundial de seguros moderará su ritmo de crecimiento real de primas al 1,3% este año (frente al 3,9% registrado el año previo), en un entorno caracterizado por presiones inflacionarias y una menor dinámica económica general.

A pesar de esta desaceleración general, el panorama económico evidencia fuertes polos de demanda impulsados principalmente por dos fuerzas macroeconómicas: la reestructuración de las cadenas de suministro y el boom de la Inteligencia Artificial (IA).

El shock geopolítico y la era del "por si acaso"

El informe identifica que el conflicto en Medio Oriente representa el cuarto gran choque de oferta mundial en apenas seis años, tras los efectos de la pandemia, la crisis energética y los colapsos de rutas comerciales. Como consecuencia directa, el instituto ajustó sus proyecciones previas: la inflación global promediará un 4,0% —un punto por encima de las estimaciones anteriores— y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se ralentizará hasta un 2,5%.

Esta coyuntura está acelerando un cambio de modelo en el comercio transfronterizo: la histórica estrategia logística de inventarios "just-in-time" (justo a tiempo) está cediendo terreno al concepto de "just-in-case" (por si acaso).

Gobiernos y corporaciones multinacionales prefieren sacrificar la máxima eficiencia económica con tal de asegurar la autonomía estratégica, la seguridad nacional y la resiliencia en sus líneas de suministro.

"El riesgo geopolítico se ha convertido en una característica estructural de la economía mundial", afirmó Jérôme Haegeli, Economista Jefe del Grupo Swiss Re.

"Mientras las economías invierten en infraestructura para IA y cadenas más resistentes, emergen nuevos focos de riesgo. El sector asegurador desempeña un papel fundamental no solo absorbiendo esos impactos, sino haciendo viable la transformación económica al fijar el precio del riesgo".

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