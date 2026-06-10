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Atención deudores: ICETEX anuncia amnistía y condonación de créditos con cartera castigada

La medida estará disponible desde este 9 de junio y hasta finalizar la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del presente Gobierno.

Mateo Alfonso Rey

junio 10 de 2026
03:46 p. m.
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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) abrió una ventana de oportunidad histórica para miles de colombianos que hoy se encuentran en una situación financiera crítica debido a sus deudas educativas.

La entidad anunció el lanzamiento oficial de un plan de amnistía diseñado exclusivamente para usuarios con obligaciones en estado de "cartera castigada", ofreciendo un salvavidas que incluye la condonación de una parte del capital y la totalidad de los intereses corrientes y moratorios.

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Esta medida busca aliviar la carga económica de aquellos profesionales y estudiantes que, por diversas circunstancias, dejaron de pagar sus cuotas por más de 360 días y cuyos créditos ya habían sido reportados en pérdida por la institución.

¿A quiénes beneficia y qué perdonará el ICETEX?

El principal atractivo de esta jornada extraordinaria de recaudo es que no se limita a perdonar los intereses acumulados por el no pago, una práctica común en refinanciaciones anteriores.

En esta ocasión, el ICETEX irá un paso más allá al tocar el "dinero real" de la deuda: el capital. Quienes se acojan al beneficio y cancelen la totalidad del saldo restante de su crédito, verán una reducción significativa en el monto principal que inicialmente adeudaban.

La iniciativa está dirigida con pinzas a los usuarios que peor la han pasado económicamente. Según los lineamientos de la entidad, los mayores porcentajes de condonación de capital se asignarán bajo criterios de vulnerabilidad socioeconómica.

Esto significa que las personas priorizadas en el Sisbén, aquellas pertenecientes a comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado o personas con discapacidad, recibirán los descuentos más agresivos en su saldo de capital, facilitando un cierre definitivo a su historial crediticio negativo.

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El impacto de esta amnistía va mucho más allá del ahorro en pesos. Para la mayoría de los beneficiarios, el verdadero valor de la medida radica en la posibilidad de salir de las centrales de riesgo.

Al cancelar el crédito bajo estas condiciones especiales, el ICETEX reportará la novedad de manera inmediata para que los usuarios limpien su historial financiero en Datacrédito y Cifín, permitiéndoles volver a ser sujetos de crédito en la banca tradicional para proyectos de vivienda, emprendimiento o consumo.

Para acceder a estos beneficios, los interesados no necesitarán de intermediarios ni tramitadores —figuras contra las que la entidad ha pedido total precaución—. El proceso se habilitará a través de los canales virtuales del ICETEX, líneas telefónicas exclusivas y jornadas presenciales de negociación.

La entidad recalcó que el beneficio es temporal y requiere que el usuario realice el pago acordado dentro de los plazos establecidos por el comité de cartera, por lo que el llamado es a revisar el estado de cuenta y postularse de manera inmediata antes del cierre de la convocatoria.

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