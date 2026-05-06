Reforma al Icetex está en riesgo de hundirse en el Congreso: más de 330.000 jóvenes a la espera

La reforma al Icetex, impulsada por la representante Catherine Juvinao, enfrenta un panorama incierto en el Congreso de la República. Más de 330.000 jóvenes esperan que el proyecto sea aprobado, pero el trámite legislativo se encuentra estancado.

Desde sectores académicos y políticos advierten que si no se discute en tercer debate en los próximos días puede hundirse inevitablemente.

Trancón legislativo y prioridades del Gobierno

El proyecto ocupa el quinto lugar en el orden del día de la Comisión Primera, detrás de la iniciativa del Ministerio de la Igualdad, que cuenta con mensaje de urgencia del Gobierno Nacional.

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Esta situación retrasa la discusión de la reforma y aumenta el riesgo de que se hunda. Incluso si logra avanzar en Comisión, al llegar a la plenaria del Senado se toparía con la jurisdicción agraria, que tiene mensaje de urgencia y de insistencia del Ejecutivo.

Así, una propuesta que busca aliviar la carga financiera de miles de estudiantes universitarios podría quedar relegada en medio de la campaña y el congestionado calendario legislativo.

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Un proyecto que podría beneficiar a miles de estudiantes

La iniciativa pretende transformar el Icetex para ofrecer mejores condiciones de acceso y financiación a la educación superior. Sin embargo, el ambiente político no es favorable: el Congreso se encuentra en plena campaña y las prioridades del Gobierno han desplazado el debate.

De no discutirse en los próximos días, la reforma corre el riesgo de ser archivada, dejando en incertidumbre a cientos de miles de jóvenes que esperan una solución a sus dificultades económicas para continuar sus estudios.

Paloma Valencia y el sacrificio de ser madre y candidata

En otro frente político, la candidata Paloma Valencia protagonizó un momento emotivo durante un panel de mujeres en el CESA. Relató entre lágrimas: “Estoy con el corazón roto porque ayer llegué a la casa y estaba llorando y me dijo, ‘Yo no escogí esto, mamá.’ Y yo le dije, ‘Yo sé, mi gorda que yo lo escogí. Implica un sacrificio para ti.’”

Su hija Amapola le respondió: “Pero yo no lo quiero hacer.” Un testimonio que refleja lo que significa ser mujer, candidata y madre al mismo tiempo.

Luis Gilberto Murillo y su llegada a la campaña de Iván Cepeda

La llegada de Luis Gilberto Murillo a la campaña de Iván Cepeda provocó reacciones diversas en el escenario político. Algunos sectores señalaron: “No nos sorprende, finalmente Murillo viene del gobierno del presidente Gustavo Petro y tiene identidad política con Cepeda.”

Sin embargo, en una entrevista previa concedida a Tribuna RCN, Murillo había manifestado una postura distinta al afirmar: “Que debo ir directamente hasta el final, vamos a ir directamente a primera vuelta. Eso es lo que mi gente quiere.”