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Resultado del Super Astro Luna hoy 1 de noviembre de 2026: número y signo ganador

¡Ya se puede saber el desenlace tras el sorteo del Super Astro Luna de este 1 de noviembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 01 de 2026
07:15 p. m.
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Con el cambio de mes también comienza una nueva serie de resultados para los seguidores del Super Astro Luna. Este 1 de noviembre de 2026, el juego de suerte y azar realizará su primera extracción del mes, en una jornada que tendrá un horario especial.

Aunque los domingos suelen ser días de descanso para diferentes actividades comerciales, el Super Astro Luna mantiene su programación y permite que los participantes conozcan nuevas combinaciones durante el fin de semana.

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La jornada llega después del cierre de octubre, mes en el que se realizaron extracciones diarias y se conocieron diferentes combinaciones de cuatro cifras y signos zodiacales.

Ahora, con la llegada de noviembre, comienza un nuevo calendario en el que cada resultado será independiente de los anteriores.

Resultado del Super Astro Luna del 1 de noviembre de 2026

La extracción del Super Astro Luna correspondiente al domingo 1 de noviembre estuvo prevista para las 8:30 de la noche y la combinación ganadora fue:

  • Número ganador: XXXX.
  • Signo zodiacal: XXXX.

Estos elementos permitirán establecer cuáles apuestas cumplen las condiciones para acceder a las diferentes categorías de premios.

Los participantes deberán comparar los datos registrados en sus comprobantes con el resultado publicado por el operador.

Es importante tener en cuenta que el Super Astro Luna y el Super Astro Sol son modalidades diferentes, por lo que sus combinaciones ganadoras no deben confundirse.

¿Por qué el Super Astro Luna juega los domingos y cuál será su próximo sorteo?

Una de las características del Super Astro Luna es que cuenta con extracciones durante los siete días de la semana, incluidos domingos y festivos.

Esta programación lo diferencia del Super Astro Sol, modalidad que no realiza sorteos durante esas jornadas.

Para los domingos y días festivos, el Super Astro Luna tiene establecido un horario de 8:30 de la noche, mientras que de lunes a viernes, en días no festivos, la extracción se desarrolla a las 10:50 p. m.

Los sábados, por su parte, el sorteo está programado para las 10:42 p. m.

Después de la jornada del domingo 1 de noviembre, el siguiente sorteo del Super Astro Luna se realizará el lunes 2 de noviembre, día festivo en Colombia por la conmemoración de Todos los Santos.

Por tratarse de una jornada festiva, la extracción también está prevista para las 8:30 de la noche.

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Quienes participen deberán verificar que la fecha, la modalidad, las cifras y el signo zodiacal correspondan a la apuesta registrada.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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