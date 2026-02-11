Ejército abrió nueva convocatoria para prestar servicio militar: estos son los beneficios

El Ejército Nacional anunció la apertura del proceso de incorporación del cuarto contingente de 2026, una convocatoria dirigida a jóvenes colombianos interesados en prestar el servicio militar y acceder a diferentes beneficios económicos y oportunidades de formación. La jornada comenzó el 1 de noviembre y está a cargo del Comando de Reclutamiento y Control Reservas.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la compensación económica que recibirán quienes sean seleccionados: una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente, que para 2026 corresponde a $1.750.905.

¿Cuánto dinero paga el Ejército por prestar el servicio militar en 2026?

De acuerdo con el Decreto 384 de 2026, quienes presten el servicio militar tienen derecho a recibir una bonificación mensual equivalente al 100 % de un salario mínimo legal mensual vigente. Esto representa un pago de $1.750.905 mensuales durante 2026.

Sin embargo, la compensación económica no termina con los pagos mensuales. La normativa también contempla una bonificación de licenciamiento equivalente a 1,5 salarios mínimos, es decir, aproximadamente $2.626.358, que se entrega al finalizar la prestación del servicio.

A esto se suma una dotación de vestido civil equivalente a un salario mínimo. Por tanto, entre la bonificación de licenciamiento y la dotación civil, los conscriptos tienen contemplados beneficios económicos por aproximadamente $4,37 millones al terminar su vinculación, sin contar las bonificaciones mensuales recibidas durante el servicio.

Estos reconocimientos están establecidos en el artículo 44 de la Ley 1861 de 2017, modificado por la Ley 2384 de 2024, y reglamentados para la vigencia 2026 mediante el Decreto 384. Es importante precisar que la bonificación mensual no constituye un salario laboral, sino una asignación económica reconocida por la prestación del servicio militar.

Entre los demás beneficios se encuentran la atención en salud, alimentación, alojamiento y suministro de vestuario durante el tiempo de permanencia en la institución. También se contempla la posibilidad de recibir orientación para acceder a programas de formación académica y laboral, incluidos los ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

¿Cuáles son los requisitos para prestar el servicio militar en el Ejército Nacional?

La convocatoria del cuarto contingente de 2026 está dirigida a ciudadanos colombianos hombres y mujeres desde los 18 años y hasta un día antes de cumplir los 24. Mientras que para los hombres el servicio militar está sujeto a las disposiciones legales sobre el deber de definir la situación militar, para las mujeres la incorporación es voluntaria.

Los interesados deben registrar sus datos personales en la plataforma oficial de incorporación y seguir las instrucciones del proceso de selección. También deberán presentar los documentos solicitados, asistir a las valoraciones correspondientes y cumplir los criterios de aptitud establecidos por la institución.

El Ejército Nacional dispone de distritos militares y unidades de incorporación en diferentes regiones del país, donde los aspirantes pueden recibir orientación sobre el procedimiento, resolver inquietudes y conocer las condiciones para ingresar al cuarto contingente.

Quienes deseen comenzar el trámite pueden consultar los requisitos y registrar sus datos en el portal Incorpórese al Ejército Nacional. También está disponible el sitio institucional incorporese.ejercito.mil.co, que reúne información sobre beneficios, documentación y condiciones para prestar el servicio militar.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.