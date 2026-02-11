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Moto cargada con explosivos detonó en atentado contra la Fuerza Pública en Balboa, Cauca

Durante el mismo puente festivo se registraron hechos similares en otro punto del departamento del Cauca y en el Huila.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Jorge Leonardo Alzate

noviembre 02 de 2026
09:23 a. m.
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Un nuevo atentado contra la Fuerza Pública se registró en la noche del domingo, 1 de noviembre, en el casco urbano de Balboa, Cauca, muy cerca del hospital municipal.

Información preliminar sugiere que una moto cargada con explosivos detonó, causando daños considerables en la infraestructura del sector.

Aunque, la magnitud de la explosión fue tal que la vía tuvo que ser cerrada y la zona, acordonada, para descartar posibles riesgos, no registraron heridos.

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Ataque bajo la misma modalidad se registró horas antes en otro punto del departamento del Cauca:

Se trata del segundo atentado con una moto cargada de explosivos en el departamento, en lo que va del puente festivo de Todos los Santos.

El primero se registró el 31 de octubre, cuando presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc abandonaron una motocicleta con explosivos a la altura del Mango, en el municipio de La Sierra.

Se cree que la estructura, al mando de Iván Mordisco, estaría tras el atentado registrado en el municipio de Balboa. Es así que las autoridades investigan su presunta responsabilidad en ambos casos.

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Ataque con una moto cargada de explosivos se registró también durante el puente festivo en Huila:

La misma modalidad fue empleada la noche de Halloween en plena zona rosa del municipio de Algeciras, Huila.

Según informaron las autoridades, tras el ataque el patrullero Julián Esmith Castaño, que sirvió a la fuerza durante 20 años, perdió la vida y sus compañeros Jaime Andrés García y Yerson Alejandro Rojas resultaron heridos al igual que otras cinco personas.

El presidente Abelardo de la Espriella advirtió que los asesinos van a ser perseguidos hasta llevarlos ante la justicia. “No habrá escondite ni refugio para quienes atenten contra nuestros uniformados y la tranquilidad de los colombianos”, escribió en X.

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