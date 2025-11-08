CANAL RCN
¿Quiénes deben repetir el examen del Icfes en 2025? Así se considera una mala prueba

Si tu puntaje en el ICFES 2025 no alcanza el requisito de tu universidad o beca, podrías tener que repetir la prueba Saber 11.

Examen del ICFES
Foto: ICFES y Freepik

agosto 11 de 2025
10:58 a. m.
El pasado domingo 10 de agosto de 2025 se llevó a cabo en todo el país el examen del ICFES, conocido oficialmente como Pruebas Saber 11.

Este año participaron más de 640.000 personas en 1.451 puntos de aplicación distribuidos en 561 municipios. Los resultados estarán disponibles el próximo 17 de octubre en la plataforma oficial del ICFES.

A diferencia de otros exámenes académicos, las Pruebas Saber 11 no tienen un puntaje mínimo para “aprobar” o “perder”. El resultado, que va de 0 a 500 puntos, se interpreta según los requisitos de cada universidad o programa de becas. El promedio nacional ronda los 250 puntos, mientras que obtener 300 o más se considera un buen desempeño.

Casos en los que podría ser necesario repetir la prueba

El ICFES aclara que la decisión de repetir el examen depende del proyecto académico de cada persona. Si la universidad o el programa al que se desea ingresar exige un puntaje que no se alcanzó, será necesario volver a presentar la prueba.

Esto es común en carreras con alta demanda o becas con criterios estrictos de selección. Así como requisitos en universidades importantes del país.

En general, un puntaje por debajo de 200 se considera insatisfactorio y limita las opciones de acceso a la educación superior. En cambio, puntajes entre 250 y 300 ofrecen mejores posibilidades, aunque todo dependerá de la competencia y de los requisitos de la institución.

¿Hay límite de intentos para repetir el examen del Icfes?

La prueba Saber 11 se puede repetir cuantas veces el estudiante lo desee, incluso después de haberse graduado. Muchos optan por hacerlo para mejorar su puntaje y así ampliar sus opciones de ingreso a universidades o acceder a programas de financiación y becas.

Por ello, al conocer los resultados el 17 de octubre, se recomienda verificar de inmediato las exigencias del programa académico de interés y decidir si es necesario o no repetir el examen en 2026.

