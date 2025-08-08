CANAL RCN
Colombia

Aplazan examen del Icfes del 10 de agosto en algunos municipios del país por manifestaciones

El Icfes informó que la jornada de exámenes prevista para el 10 de agosto fue aplazada en 27 municipios por dificultades de movilidad y logística.

Icfes 2024. (Imagen de referencia). Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
05:20 p. m.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció que el examen de Estado Saber 11 calendario A, así como las pruebas Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, no se realizarán este domingo 10 de agosto en algunas zonas del país.

La decisión se tomó debido a las manifestaciones que actualmente afectan la movilidad en el departamento de Boyacá, lo que ha impedido el traslado del material necesario para la jornada, más allá de que en algunos puntos se haya levantado el paro.

Municipios y personas afectadas por la medida

Según el Icfes, la suspensión impacta a 22.570 personas citadas en 27 municipios de Boyacá, así como en 2 municipios de Cundinamarca y 3 de Santander.

El organismo explicó que la prioridad es garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal logístico y la custodia del material de evaluación.

“Una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias que permitan garantizar la movilidad de los examinandos, el traslado del material de evaluación y la operación del personal asignado, el Icfes reprogramará la aplicación de las pruebas, en coordinación con los sitios de aplicación y las autoridades competentes”, informó la entidad. La nueva fecha será comunicada a través de los canales oficiales.

¿Cómo consultar la citación del Icfes?

Para quienes no están en las zonas afectadas y mantienen su examen en pie, el Icfes recordó que es fundamental verificar la citación con anticipación. El procedimiento es el siguiente:

  • Ingresar a www.icfes.gov.co.
  • Ubicar la sección "Revisa tu citación" en la página principal.
  • Seleccionar el tipo de prueba: Saber 11, Pre Saber o Validación del Bachillerato.
  • Ingresar número y tipo de documento.
  • Consultar la dirección, hora y salón asignado.

Se recomienda revisar la citación el día anterior, ya que pueden presentarse ajustes de última hora. El Icfes reiteró su compromiso con la aplicación transparente, segura y equitativa de los exámenes en todo el país.

