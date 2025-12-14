¿Buscando vivienda para arrendar? Esto es lo que debe saber para evitar sorpresas

Más del 70% de la demanda habitacional corresponde hoy a vivienda usada y arriendos, especialmente en apartamentos de una o dos habitaciones, reveló un informe de Fincaraíz.

En términos económicos, la mayor actividad se concentra en estratos 3 y 4, donde los precios promedios de arriendo oscilan entre $2.500.00 y $3.500.000 millones de pesos mensuales.

A la hora de elegir un inmueble, los usuarios priorizan factores clave: presencia de áreas verdes, buena conectividad vial, seguridad y ubicación estratégica, sin embargo, este dinamismo también ha dejado en evidencia varios errores frecuentes que afectan la calidad de los avisos y dificultan el cierre de negocios.

Los errores que pueden frenar el arriendo de una vivienda

De acuerdo con el reporte de Fincaraíz, muchos propietarios pasan por alto detalles esenciales que terminan afectando la credibilidad de sus publicaciones.

La ausencia de información completa genera dudas, reduce la confianza y, en muchos casos, hace que los usuarios descarten un inmueble de inmediato:

La primera señal de alerta es no especificar los metros cuadrados totales, un dato fundamental para que el arrendatario determine si el espacio se ajusta a sus necesidades.

A esto se suma la falta de descripciones detalladas, donde se omiten aspectos como si el apartamento es interior o exterior, si cuenta con ascensor o si tiene características particulares del edificio.

Otro error común es la carencia de fotografías de espacios clave. Sin imágenes completas, los usuarios no pueden evaluar adecuadamente la vivienda, lo que afecta la decisión de avanzar en el proceso.

Además, muchos avisos omiten el piso y la torre, información crucial en propiedad horizontal, ya que su ausencia genera desconfianza inmediata.

El informe también identifica fallas en temas prácticos: no mencionar si se permiten mascotas, no especificar si el precio incluye administración, parqueadero o depósito, y no aclarar los requisitos para arrendar, como necesidad de fiador, póliza o documentos adicionales.

Publicaciones con viviendas ya arrendadas

Otro punto crítico es la falta de actualización de las publicaciones. Avisos que permanecen semanas o meses sin revisar pueden contener información desactualizada sobre disponibilidad o precios, lo que afecta la experiencia del usuario.

Del mismo modo, no informar sobre limitaciones del conjunto residencial, como horarios de zonas sociales, reglas de ruido o políticas de ingreso de visitantes y domiciliarios, puede generar conflictos posteriores.

Finalmente, el portal advierte sobre las descripciones exageradas, que terminan minando la credibilidad del anuncio y alejando a potenciales arrendatarios. La recomendación es clara: ofrecer información precisa, completa y honesta.

“Debido al incremento de búsqueda de vivienda en Colombia, hemos realizado ajustes y cambios en las herramientas para que las publicaciones sean más completas, claras y de calidad. Nuestro objetivo es elevar la transparencia en la información y fortalecer la confianza de los usuarios”, señaló Lesly Posada, directora Comercial de Fincaraíz.