Universidades que más han perdido estudiantes en los últimos años: dato es preocupante

A finales de 2025 e inicios de 2026, el panorama de la educación superior en Bogotá atraviesa uno de sus momentos más críticos.

De acuerdo con datos recientes del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), varias instituciones tradicionales de la capital han registrado una caída libre en sus matrículas que ya suma cuatro años consecutivos de números rojos.

En la capital, tres universidades han encendido las alarmas por la magnitud de su pérdida de alumnado entre 2021 y 2026.

Universidades que más han perdido estudiantes en los últimos años

Estas instituciones, que históricamente fueron pilares de la clase media bogotana, enfrentan hoy un desafío de supervivencia:

Universidad Autónoma de Colombia: Es, quizás, el caso más dramático. Según registros actualizados a enero de 2026, la institución pasó de tener más de 8.000 estudiantes hace una década a registrar apenas 563 alumnos en el ciclo actual. La caída en los últimos cuatro años ha sido constante, impulsada por crisis administrativas y de infraestructura.

Universidad Central: Una de las universidades con más tradición en el centro de Bogotá. En 2020 contaba con 10.118 estudiantes; para el inicio de 2026, la cifra se ha reducido a poco más de 6.800 matriculados. Su rectoría ha admitido que la competencia con programas virtuales ha golpeado duramente su oferta presencial.

Universidad Católica de Colombia: Esta institución ha perdido aproximadamente 2.548 matrículas en el último cuatrienio, pasando de una base de 10.129 estudiantes a cerca de 7.581.

La deserción y la falta de nuevos inscritos en Bogotá no responden a un solo factor, sino a una "tormenta perfecta" de condiciones económicas y sociales.

La gratuidad en instituciones públicas como la Universidad Distrital o la Universidad Nacional ha provocado un desplazamiento masivo. Jóvenes que antes hacían el esfuerzo de pagar una universidad privada de costo medio, ahora prefieren esperar un cupo en el sector oficial.

Existe un desajuste entre lo que el mercado laboral pide y lo que las universidades ofrecen. Muchos jóvenes bogotanos están optando por bootcamps, certificaciones técnicas o cursos de corta duración en tecnología y marketing digital, que prometen empleo en menos de un año.