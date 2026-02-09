Lluvias en Colombia dejan 68.000 personas damnificadas: al menos 27.000 están en Córdoba

Las lluvias en Colombia, por cuenta de un frente frío que se desplaza desde el norte del continente americano, han dejado 68.000 personas damnificadas, de las cuales, al menos 27.000 se encuentran en el departamento de Córdoba.

Un enero atípico, al igual que la primera semana de febrero, obligó a miles de familias a abandonar sus hogares y refugiarse en albergues, como el colegio José María Córdoba, que acogió a cerca de 1.000 personas en los últimos días.

Las ayudas empiezan a escasear y la comodidad no es un lujo que puedan darse las familias en el mayor albergue de Montería, pero, sin duda, lo que más les preocupa es el estado actual de sus viviendas. Según dijo Claudia Martínez, una de sus residentes temporales, a Noticias RCN:

“Para nosotros ha sido angustioso. Tenemos miedo de todo lo que nos está pasando. Estamos tirados en colchonetas. Lo hemos perdido todo. Las casas están hundidas, lo que estaba adentro se echó a perder. Teníamos 50 cerdos, 250 cabezas de ganado y 300 gallinas, pero no sabemos cuántos quedan con vida, porque el agua nos llega al cuello y cada día sube más”.

Familias campesinas claman ayuda para rescatar a sus animales:

El número de animales afectados por las lluvias es incalculable. De trabajo o mascotas, fueron dejados en sus hogares, cuando a las familias las sorprendieron las inundaciones en medio de la noche.

En algunos ranchos, el agua llega al cuello de un hombre adulto. En otros, las casas y establos fueron cubiertas por completo. Como Martínez, son varias las familias campesinas que claman por ayuda, para rescatar a sus animales, que dejaron de pastar para nadar por su vida:

“Yo sé que las ayudas han llegado, pero no sé cómo se están manejando en Córdoba. Le pedimos a la UNGRD hoy, de corazón, que nos ayuden a rescatar nuestro ganado, las gallinas, los cerdos… con maquinaria, con lo que sea. El agua sigue subiendo y queremos regresar a las fincas a rescatar lo poquito que nos ha quedado”.

Defensora del pueblo insiste en prevenir futuras emergencias:

El frente frío ha encendido una alarma en los departamentos de Córdoba, Sucre, Santander, Cundinamarca, Nariño y Antioquia, pero, el pronóstico apunta a que otras regiones de Colombia podrían verse afectadas en los próximos meses:

“En San Andrés y Providencia es previsible que hacia mitad de año pueda haber nuevas afectaciones, por eso es importante todo el trabajo que hagamos desde ya para prevenir”, insistió en diálogo con Noticias RCN la defensora del Pueblo, Iris Marín, destacando que “la atención humanitaria y la solidaridad entre distintas regiones es muy importante. No es que cada quien esté en su sitio”.

Sin embargo, atender la emergencia no es suficiente. “Todo esto es prevenible con estrategias a mediano plazo. Es importante que no solo atendamos esta emergencia por la situación tan fuerte a la que se están enfrentando tantas familias, sino que también se puedan advertir temas que son previsibles para las condiciones climáticas de mitad de año y lo que le sigue”, advirtió.