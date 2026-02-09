CANAL RCN
Tendencias

Conmoción en La Casa de los Famosos Colombia 2026: hay un NUEVO participante en riesgo de eliminación

El participante ha demostrado ser uno de los más fuertes en las últimas semanas. ¿Qué ocurrió?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
08:12 a. m.
En la noche del 8 de febrero, se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Durante la última semana se realizó todo en parejas y, por ende, la eliminación también fue doble.

En esta ocasión, los televidentes tomaron la decisión de que abandonaran la 'casa más famosa del país' dos de las participantes más reconocidas: Marilyn Patiño y Sara Uribe.

Por lo tanto, tras esa decisión, ellas tuvieron que dejar a otro participante en la placa de nominación. ¿Por quién se decantaron? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este es el participante que está en riesgo de ser eliminado en la nueva semana de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Al lado de Marcelo Cezán y Carla Giraldo, Marilyn Patiño y Sara Uribe nominaron a Valentino Lázaro. Sus argumentos fueron los siguientes:

"Pensamos que a Valentino porque no ha probado placa y es buen competidor", comenzó explicando Marilyn Patiño.

"Además, esto podría ayudarle a nuestra amiga Manuela para que emocionalmente se sienta más fuerte", concluyó.

Todo esto teniendo en cuenta que Manuela Gómez rompió en llanto en el momento exacto en el que se reveló el veredicto.

Estos fueron los porcentajes en la última eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026

En la noche del 8 de febrero, cuatro parejas estuvieron en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos y la votación se movió de la siguiente manera:

  • Alexa y Yuli: 44.44%.
  • Jay Torres y Juan Palau: 21.62%.
  • Manuela Gómez y 'Campanita': 17.36%.
  • Sara Uribe y Marilyn Patiño: 16.58%.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Los televidentes pueden seguir conectados con La Casa de los Famosos Colombia 2026, a través de la transmisión que se emite durante las 24 horas en la App del Canal RCN.

Además, noche a noche, después de la emisión de Noticias de las 7:00 p.m., pueden ver las galas principales.

 

 

 

 

