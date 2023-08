¡Inscríbase! Idartes abrió cursos gratuitos de música y canto para todas las edades

El Instituto Distrital de las Artes, mediante el programa Crea lanzó gratuitamente varios talleres musicales para niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Con el objetivo de brindar conocimiento y formación en áreas artísticas, el Distrito abrió esta convocatoria libre para la ciudadanía en Bogotá.

Dentro de los talleres musicales se encuentran varios cursos, entre ellos: taller de ensamble vocal instrumental, música del mundo, rock, pop, jazz, tradicional colombiana, ensamble de vientos, violín, contrabajo, violoncello, ensamble urbano, producción musical, entre otros.

Estos encuentros se llevarán a cabo en medio de dinamismo, juego, exploración de sonidos y creación de nuevos ritmos. Además de ello, los cursos estarán disponibles en varias localidades de Bogotá para brindar acceso a más personas.

Estos son los cursos que están disponibles

Taller de ensamble vocal instrumental:

Proceso de formación musical para la población de la Vereda El Verjón Alto, con énfasis en ensamble de música campesina.

Día: Miércoles

Hora: 2:00 pm a 6:00 pm

Lugar: Colegio El Verjón - KM 13 Vía Bogotá- Choachí.

Localidades: Chapinero y Santa Fe



Música del mundo:

Proceso de iniciación musical para niños entre los 12 y 17 años, con énfasis en música del mundo.

Horario:

Miércoles de 3:30 pm a 5:30 pm

Viernes de 3:30 pm a 5:30 pm

Lugar: Crea Entre Nubes (Calle 70 No 14 A – 82 este)

Localidad: San Cristóbal

Iniciación musical:

Te invitamos a ser parte de este espacio en donde te acercarás a la música a través de la práctica de ensamble. No es necesario que cuentes con instrumentos musicales y tampoco que tengas conocimientos previos. Inscríbete si tienes entre 6 a 12 años.

Día: Martes de 3:00 pm a 5:00 pm y Jueves de 3:00 pm a 5:00 pm

Lugar: Crea San Cristóbal (Carrera 3E Calle 18a Sur)

Jazz:

'Usme Jazz Band' es una agrupación destinada al aprendizaje y creación del estilo jazz y sus vertientes, enfocada a beneficiarios que tengan conocimientos básicos musicales que puedan ser aplicables a la interpretación de instrumentos musicales adaptados al estilo. En este espacio se generan ambientes de aprendizaje lúdicos donde se involucra el cuerpo, el territorio, la capacidad de creación, entre otros. Dirigido a personas de 13 a 59 años.

Día: Jueves de 3:00 pm a 5:00 pm y Sábado de 10:00 am a 12:00 pm

Lugar: Crea Cantarrana - (Carrera 1A Bis No. 100-45 Sur/Transv. 13 No.100 - 55)



Música tradicional colombiana:

Es un espacio dirigido a todos aquellos que aman la música carranguera y todas aquellas sonoridades que surgen al interior de los contextos rurales y/o de campo. En este ensamble aprenderemos a ejecutar distintos ritmos campesinos y a ejecutar instrumentos como el tiple, guacharaca, guitarra y requinto. Este taller está dirigido a beneficiarios de 15 a 65 años.

Día: Martes de 3:00 pm a 5:00 pm y Viernes de 3:00 pm a 5:00 pm

Lugar: Crea Cantarrana - (Carrera 1A Bis No. 100-45 Sur/Transv. 13 No.100 - 55)

Ensamble de vientos:

Proceso de formación musical con énfasis en instrumentos de viento. Dará la formación en trompeta, trombón, clarinete y saxofón alto y tenor. Además se realizará la banda de vientos del crea El Tunal. No se requiere experiencia. Dirigido para personas de 10 años en adelante (aplica para adultos).

Día: Lunes de 9:00 am a 11:00 am y Viernes de 9:00 am a 11:00 am

Lugar: Crea El Tunal - calle 56 sur (Av. Boyacá) No 22-60. Puerta 6 del parque El Tunal.

Localidad: Tunjuelito



Coro:

Ven y participa con nosotros en el taller de proceso de formación musical con énfasis en trabajo vocal - coral para población a partir de los 12 hasta los 59 años.

Día: Lunes de 4:00 pm a 6:00 pm y Miércoles de 4:00 pm a 6:00 pm

Lugar: Crea Tunal - calle 56 sur (Av. Boyacá) No 22-60. Puerta 6 del parque El Tunal.

Localidad: Bosa

Taller de instrumento:

Si tienes 50 años o más te esperamos en este curso de Iniciación musical en donde se desarrolla: reconocimiento de gustos, reconocimiento de conocimientos previos, introducción a instrumentos (guitarra, bajo, piano, canto, percusión) dependiendo de los gustos. Además se realiza una propuesta de montaje.

Día: Lunes de 9:00 am a 11:00 am y Viernes de 9:00 am a 11:00 am

Lugar: Crea Naranjos - Calle 70A sur No. 80 I - 15

¿Cómo inscribirse?

Estos y otros cursos habilitados por el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) se pueden consultar a través de este sitio web para posteriormente registrarse a las clases gratuitas que más le interesen.

