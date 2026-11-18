La Alcaldía de Bogotá, de la mano con la Secretaría Distrital de Integración Social, informaron a través de sus canales oficiales que ya se dio inicio al ciclo de pagos correspondiente a noviembre del Ingreso Mínimo Garantizado.

Ciudadanos pertenecientes a los grupos de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación recibirán las transferencias, logrando beneficiar a más de 190 mil hogares en Bogotá; de igual forma, las personas del grupo Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad también podrán acceder a estos apoyos.

La iniciativa hace parte de la política social liderada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

¿Cómo serán las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado?

La entidad informó que los pagos correspondientes a las personas mayores ya iniciaron y la ventana se extenderá hasta los primeros días de diciembre.

Las personas beneficiadas podrán recibir la transferencia correspondiente a través de las siguientes billeteras o bancos digitales:

dale!

MOVii

DaviPlata

Bancamía

Nequi

Banco Caja Social

Puntos Efecty (presencialmente)

Las personas que recibirán un pago correspondiente al mes de noviembre recibirán un mensaje de texto en donde se les informará que el pago ya está disponible.

Según la Secretaría de Integración Social, la inversión realizada para este nuevo ciclo supera los 45 mil millones de pesos y, en todo el 2026, ya se han destinado más de 480 mil millones de pesos.

¿Cómo obtener más información acerca del Ingreso Mínimo Garantizado?

La Secretaría Distrital de Integración Social invita a los ciudadanos a consultar las siguientes fuentes oficiales en caso de tener alguna inquietud con la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado: