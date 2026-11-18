La llegada de la noche marcará un nuevo capítulo en el calendario del Super Astro Luna, juego de suerte y azar que continúa desarrollando sus extracciones durante la segunda mitad de noviembre en Colombia.

Para los participantes, la expectativa estará concentrada en una combinación que reúne dos elementos diferentes: un número de cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales.

Aunque el resultado se conoce en cuestión de minutos, detrás de cada apuesta existen condiciones que determinan si una coincidencia puede convertirse en un premio económico.

Por esta razón, además de conocer los números seleccionados, los jugadores deberán prestar atención a la modalidad, la fecha y los datos registrados en sus comprobantes.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de noviembre de 2026

Este 18 de noviembre de 2026, a partir de las 10:50 de la noche, hubo una nueva edición del Super Astro Luna.

Las balotas se movieron al tiempo y el resultado ganador fue el siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Como referencia, el martes 17 de noviembre la combinación ganadora fue el número 0883, acompañado del signo Géminis.

Este resultado corresponde a una extracción independiente y no permite anticipar cuáles serán las cifras seleccionadas durante la jornada del miércoles.

Una vez finalice el sorteo, los participantes podrán consultar la combinación oficial y compararla con sus apuestas.

¿Dónde consultar el resultado oficial del Super Astro Luna y evitar errores?

Los participantes pueden conocer las combinaciones ganadoras a través de la página oficial del Super Astro y de los canales autorizados para publicar los resultados.

Antes de determinar si existe un premio, es necesario comprobar que la información corresponda al 18 de noviembre y a la modalidad Luna.

Esta revisión es importante porque el Super Astro Sol y el Super Astro Luna realizan extracciones independientes, aunque comparten un sistema de apuestas basado en cuatro cifras y un signo zodiacal.

También debe tenerse en cuenta que el juego contempla diferentes categorías de acierto, entre ellas las cuatro cifras completas, las tres últimas o las dos últimas, siempre acompañadas del signo correspondiente.

El valor de los premios depende de la categoría alcanzada y del monto apostado, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.

Quienes identifiquen una posible coincidencia deberán conservar el comprobante original y consultar los requisitos establecidos para reclamar el dinero.

Asimismo, es recomendable evitar publicaciones no verificadas que puedan presentar resultados de fechas anteriores como si correspondieran a la jornada actual.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.