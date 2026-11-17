Tras los amplios debates que se han generado en torno a la votación de la Ley de Rescate Económico en el país, la senadora Andrea Padilla ofreció nuevos detalles sobre el compromiso que el Gobierno Nacional habría adquirido para no implementar un cobro adicional por IVA a los alimentos de animales de compañía.

¿Alimentos para mascotas tendrán un aumento en el IVA?

Los alimentos para animales de compañía no tendrán un aumento en el impuesto del IVA, así lo dio a conocer la senadora animalista Andrea Padilla, quien participó como ponente de la Reforma Tributaria con el Ministerio de Hacienda. Allí se insistió sobre los diferentes impactos que dicho incremento podría tener en el 67% de los hogares colombianos, fundaciones y albergues que poseen animales.

Al concluir la primera reunión, durante la noche de este martes 17 de noviembre, la senadora Padilla aseguró el respaldo de los congresistas y dio a conocer que el Gobierno Nacional se comprometió a “no tocar” los impuestos de los alimentos para los animales.

“El Gobierno Nacional se compromete a no tocar este ítem tan sensible entendiendo que los animales de compañía hacen parte de las familias colombianas, que su alimentación hace parte de la canasta familiar y de un inmenso y creciente sector solidario”, afirmó.

Además, la congresista aseguró que persistirá en la lucha para que el impuesto del IVA, que actualmente es del 5%, quede en 0 y que se reduzca el impuesto que hoy se paga por los servicios veterinarios de primera necesidad.

“También persistiremos en los temas ambientales y, en general, de protección de las familias colombianas. Seguimos asumiendo con entereza este reto de la reforma tributaria”, finalizó la congresista.

Andrea Padilla sobre el aumento del IVA a los alimentos de animales

Según cifras dadas por la senadora, el incremento del 19% al impuesto sobre los alimentos de los animales podría impactar negativamente al 67% de los hogares colombianos que conviven con al menos un animal.

Pero la preocupación por dicho incremento también alertó especialmente al sector animalista en donde fundaciones, albergues, u hogares de paso, concentran amplias cantidades de animales que deben alimentar a diario.

Dentro de las proporciones de la senadora también se destacó la búsqueda de que los servicios esenciales de atención veterinaria queden exentos del IVA y las donaciones de alimentos a animales generen un beneficio del 37% sobre el Impuesto de Renta.