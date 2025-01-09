CANAL RCN
Economía

Pago de incapacidad laboral: a partir de qué mes se empieza a pagar el 50% del sueldo

Muchos empleados no tienen claro los tiempos de pago de la incapacidad laboral en una empresa.

Pago incapacidad laboral
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
10:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El tiempo de la incapacidad laboral depende de si su origen es común o profesional y puede variar según el país. En Colombia, una incapacidad de origen común puede durar hasta 540 días y es tramitada por la EPS y el Fondo de Pensiones.

Una incapacidad de origen laboral puede prorrogarse hasta por 360 días, con posibilidad de una pensión por invalidez posterior.

Ley aclara si es legal o no, si su jefe puede llamarlo o escribirle fuera del horario laboral
RELACIONADO

Ley aclara si es legal o no, si su jefe puede llamarlo o escribirle fuera del horario laboral

Conociendo este contexto, el pago de esta misma también depende de la cantidad de días, pues esta se puede cubrir por el fondo de pensiones o la EPS.

¿A partir de cuándo la incapacidad se paga al 50% del sueldo?

En Colombia, el pago del 50% del salario en una incapacidad laboral (origen común) se aplica a partir del día 91 hasta el día 180, siendo cubierto por la EPS.

Fuerte llamado a trabajadores en Colombia que llegan tarde: Ley permite aplicar dura multa
RELACIONADO

Fuerte llamado a trabajadores en Colombia que llegan tarde: Ley permite aplicar dura multa

A partir del día 181, el pago del 50% del salario es asumido por el Fondo de Pensiones, y esta condición puede extenderse hasta el día 540 y más allá, dependiendo de la evaluación de la rehabilitación o la pensión de invalidez.

  • Días 1 y 2: Pagados por el empleador (generalmente al 66.67% del salario, aunque algunas empresas pueden pagar el 100%).
  • Día 3 hasta el día 90: Pagado por la EPS al 66.67% del salario.
  • Día 91 hasta el día 180: Pagado por la EPS al 50% del salario.
  • Día 181 en adelante: Pagado por el Fondo de Pensiones al 50% del salario, mientras se estudia la rehabilitación o se tramita la pensión de invalidez.

Si la incapacidad es de origen profesional (por trabajo), la ARL asume el pago desde el inicio.

Desde el primer día las debe pagar la Aseguradora de Riesgos Laborales -ARL-, y será del 100% del salario, por 180 días prorrogables por hasta por otro periodo igual si es necesario para su tratamiento o rehabilitación.

Si no se recupera en ese periodo, se tendrá que entrar a valorar su grado de incapacidad para una pensión de invalidez.

¿Qué pasa con los trabajadores que gana un salario mínimo?

En todo caso, el monto de la incapacidad no podrá ser menor a un salario mínimo legal mensual vigente.

"Cuando el trabajador sufra un accidente o enfermedad que le impida acudir a su trabajo, dando lugar a una incapacidad, debe informarlo al empleador y aportar la respectiva incapacidad emitida por la EPS", indica el Ministerio de Justicia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Colombianos tendrán alivio para su bolsillo: aviso por tasa de usura en septiembre

Dólar

Importante cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 1 de septiembre de 2025: así se está cotizando

Sena

¿No puede inscribirse a un curso del SENA? Así puede saber si está inhabilitado

Otras Noticias

Liverpool FC

Liverpool cerró el fichaje más costoso en la historia de la Premier League

Liverpool se quedó con uno de los delanteros más prometedores del fútbol europeo. Una transferencia histórica.

Bogotá

Caos en Bogotá este 1 de septiembre por decisión del IDU: trancones afectan la operación de Transmilenio

Este lunes 1 de septiembre, miles de ciudadanos se vieron afectados por trancones en la localidad de Puente Aranda.

Artistas

Alarmante: reconocida cantante recibió amenazas de muerte

Artistas

Pareja de Aida Victoria volvió a reaccionar tras rumores de la supuesta paternidad de Westcol

Adultos mayores

La dolorosa razón por la que seis de cada 10 personas no esperan con ilusión su vejez