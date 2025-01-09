Pago de incapacidad laboral: a partir de qué mes se empieza a pagar el 50% del sueldo

El tiempo de la incapacidad laboral depende de si su origen es común o profesional y puede variar según el país. En Colombia, una incapacidad de origen común puede durar hasta 540 días y es tramitada por la EPS y el Fondo de Pensiones.

Una incapacidad de origen laboral puede prorrogarse hasta por 360 días, con posibilidad de una pensión por invalidez posterior.

Conociendo este contexto, el pago de esta misma también depende de la cantidad de días, pues esta se puede cubrir por el fondo de pensiones o la EPS.

¿A partir de cuándo la incapacidad se paga al 50% del sueldo?

En Colombia, el pago del 50% del salario en una incapacidad laboral (origen común) se aplica a partir del día 91 hasta el día 180, siendo cubierto por la EPS.

A partir del día 181, el pago del 50% del salario es asumido por el Fondo de Pensiones, y esta condición puede extenderse hasta el día 540 y más allá, dependiendo de la evaluación de la rehabilitación o la pensión de invalidez.

Días 1 y 2: Pagados por el empleador (generalmente al 66.67% del salario, aunque algunas empresas pueden pagar el 100%).

Día 3 hasta el día 90: Pagado por la EPS al 66.67% del salario.

Día 91 hasta el día 180: Pagado por la EPS al 50% del salario.

Día 181 en adelante: Pagado por el Fondo de Pensiones al 50% del salario, mientras se estudia la rehabilitación o se tramita la pensión de invalidez.

Si la incapacidad es de origen profesional (por trabajo), la ARL asume el pago desde el inicio.

Desde el primer día las debe pagar la Aseguradora de Riesgos Laborales -ARL-, y será del 100% del salario, por 180 días prorrogables por hasta por otro periodo igual si es necesario para su tratamiento o rehabilitación.

Si no se recupera en ese periodo, se tendrá que entrar a valorar su grado de incapacidad para una pensión de invalidez.

¿Qué pasa con los trabajadores que gana un salario mínimo?

En todo caso, el monto de la incapacidad no podrá ser menor a un salario mínimo legal mensual vigente.

"Cuando el trabajador sufra un accidente o enfermedad que le impida acudir a su trabajo, dando lugar a una incapacidad, debe informarlo al empleador y aportar la respectiva incapacidad emitida por la EPS", indica el Ministerio de Justicia.