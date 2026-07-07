inDrive y RTaxi en Bogotá: alianza suma 3.000 conductores a la app

En un contexto donde el panorama de movilidad urbana crece de manera constante, inDrive, reconocida como una SuperApp de movilidad, confirmó una alianza estratégica con RTaxi, una de las empresas de taxis más tradicionales y reconocidas de Bogotá. El objetivo de este movimiento es ampliar el acceso de los conductores a herramientas digitales que les permitan optimizar toda su operación diaria y generar mayores ganancias.

¿Cómo beneficia la alianza entre inDrive y RTaxi a los usuarios en Bogotá?

La alianza tecnológica contempla la incorporación progresiva de hasta 3.000 conductores en la ciudad de Bogotá. Esto fortalece directamente la oferta de movilidad disponible en la capital colombiana y suma capacidad a un mercado que acelera su transformación digital cada día.

Esta iniciativa responde a una tendencia clara en el mercado actual:

Los usuarios están migrando hacia plataformas digitales que les permitan encontrar diferentes opciones de transporte en tiempo real.

Los conductores buscan canales mucho más eficientes para acceder a la demanda de pasajeros.

La integración busca generar valor combinando el alcance tecnológico, una base de usuarios en crecimiento y la confianza operativa.

El crecimiento del sector taxi dentro de las aplicaciones de movilidad

Con esta nueva estrategia, inDrive profundiza una relación con el sector del taxi que viene construyendo ininterrumpidamente desde su llegada a Colombia en el año 2018. Actualmente, las cifras demuestran el impacto del gremio: los conductores de taxi ya representan el 20% del total de conductores que prestan servicios independientes a través de la plataforma en el país. Esto es una señal innegable de la relevancia que tiene este grupo dentro del ecosistema de movilidad de la compañía.

Esta alianza refleja cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta concreta de productividad para el sector taxi. Al integrar a RTaxi al ecosistema de inDrive, estamos ampliando la capacidad de respuesta de la ciudad, fortaleciendo la oferta disponible para los usuarios y generando mejores condiciones para que más conductores puedan aprovechar la demanda de manera eficiente

Afirmó Harold Forero, Gerente de Desarrollo de Negocio de inDrive Colombia.

Beneficios y programas de lealtad para los conductores de la capital

Más allá de la conexión tecnológica, inDrive ha impulsado su programa de lealtad específicamente dirigido a los conductores de RTaxi. Esta propuesta busca mejorar las condiciones laborales a través de:

La realización de eventos exclusivos y premiaciones.

Nuevos beneficios diseñados para fortalecer la permanencia en la aplicación.

Estrategias enfocadas en la productividad y la generación de ganancias para quienes utilizan la plataforma.

Planes de expansión tecnológica para la segunda mitad de 2026

La estrategia general de la compañía en Colombia se ha apoyado históricamente en un crecimiento sostenido y en una propuesta de valor enfocada en los conductores. Durante 2025, inDrive logró registrar un crecimiento de doble dígito en los viajes completados, fortaleciendo además su presencia en los principales mercados del país.

De cara a la segunda mitad del 2026, la compañía buscará seguir expandiendo su oferta y ampliando su adopción en Colombia. Con la alianza junto a RTaxi, inDrive reafirma su compromiso social de desafiar las injusticias en la movilidad urbana, promoviendo un modelo accesible, transparente e inclusivo, donde la tecnología conecta a más conductores con oportunidades económicas reales.